Onko Koronavilkku historiaa, miksi koronalääkkeistä ei puhuta ja mikä hyöty on rokotteiden yhdistelystä? Näin asiantuntijat vastaavat

Asko Järvinen: Kokemus näyttää nyt sen, että pikatestit ovat vähemmän herkkiä kuin PCR-testit. Tiedän useita tapauksia, joissa ensimmäisinä oirepäivinä pikatestit ovat näyttäneet negatiivista, mutta seuraavina päivinä on ollut jo jatkotartuntoja.

Mutta toki positiivinen testitulos kertoo, että tartunta on tullut. Se on yleensä totta.

Hanna Nohynek: Ja silloin jos ihminen saa tiedon että on positiivinen, hän voi eristää itsensä ja estää ainakin tulevien päivien aikana jatkotartuntoja muihin.

HUS:n infektiosairauksien ylilääkäri Asko Järvisen mukaan koronaviruksen oireiden helpotukseen valmistettujen lääkkeiden ongelma on esimerkiksi se, että niitä on toistaiseksi tutkittu melko pienillä potilasjoukoilla.

Mikä on Koronavilkku-sovelluksen merkitys nykyisessä tautitilanteessa?

Asko Järvinen: Tartunnanjäljitys on tällä hetkellä erittäin kuormittunut ja testeihin pääsy kestää pitkään. Sitä kautta ihmisille ei myöskään tule Koronavilkkukoodeja, joita he voisivat sovellukseen syöttää. Koodihan annetaan tartunnanjäljityksen yhteydessä.

Paljonko on ihmisiä, jotka ovat immuuneja ihan kaikille viruksille? Sairastin itse yhdeksänvuotiaana voimakkaan tuhkarokon, eikä minulla ole sen jälkeen ollut minkäänlaista pientäkään flunssaa. Nyt ikää on 83 vuotta.

Hanna Nohynek: Kysymys on kiinnostava, sillä koronan kohdalla mietittiin aluksi, voisiko tuhkarokkorokote tai tuberkuloosirokote BCG suojata myös koronavirustaudilta. Sittemmin tutkimukset ovat osoittaneet, että niillä ei tällaista vaikutusta ole.

Erinomaiset perintötekijät ovat todennäköisesti suojanneet vakavammalta sairastumiselta. Jos tällaisen henkilön vasta-aineita tutkittaisiin, sieltä todennäköisesti löytyisi hongkongilaisen influenssan vasta-aineita ja muita. Eli todennäköisesti viruksia on kohdattu, mutta ne on sairastettu niin vähäisin oirein, että sitä on tuskin huomannut.