Teini-ikäiset saavat nyt jo koulussa apua mielenterveysongelmiin Iisalmessa – psykiatriset sairaanhoitajat tulivat mukaan oppilaiden arkeen

Sekasin-chattiin tuli taas viime vuonna 170 000 yhteydenottoa ja Sekasin Gaming-serverillä Discordissa ylittyi 20 000 jäsenen raja. Haastattelussa on kollektiivin toiminnanjohtaja Satu Raappana. Forssalainen Jennariina Koski, 17, ja oululainen Frans Härkönen, 20, kertovat tarinansa lisäksi sen, miten nuoret avuntarvitsijat tulisi kohdata. Toimittajana Jani Aarnio.

Lasten ja nuorten mielenterveysongelmien helpottamiseksi on kouluille ryhdytty luomaan uusia toimintamalleja.

Esimerkiksi Iisalmessa palkattiin viime syksynä kolme psykiatrista sairaanhoitajaa eli psyykkaria Juhani Ahon koululle. He auttavat ja tukevat yläkouluikäisiä nuoria koulupäivien aikana.

Ajatus on kokeilla uudenlaista matalan kynnyksen tukea mielenterveyden haasteisiin, joita nuorilla on yhä enemmän . Uusi toimintamalli luotiin noin 700 oppilaan koululle nopealla aikataululla.

– Nuorilla on paljon poissaoloja, keskittymisen ja käyttäytymisen pulmia, mielialaongelmia, ahdistuneisuutta, alakuloisuutta ja jaksamisen haasteita, Juhani Ahon koulun rehtori Mari Lyyra kuvailee tuen tarpeen taustoja.

– Kohtaamme päivittäin nuoria, joilla näitä ongelmia on. Korona-aika on vain pahentanut tätä.

Yhdeksäsluokkalaiset Milka Mehtälehto ja Aino-Maija Hokkanen pitävät hyvänä, että nuorten tueksi koululle on tullut lisää aikuisia.

Mitä matalampi kynnys, sen parempi

– Tämä on tosi hyvä juttu. Mitä enemmän on ihmisiä, joille nuoret voivat puhua, sitä parempihan se on, yhdeksäsluokkalainen Aino-Maija Hokkanen sanoo.