Korkeakouluvaihtareiden määrä yllätti Lappeenrannassa – opiskeljat pikamajoitettiin tyhjäksi jääneeseen armeijakasarmiin

Vielä joitain vuosia sitten tässä majoittui Maasotakoulun ja sitä ennen Lappeenrannan varuskunnan varusmiehiä, mutta sittemmin se on ollut tyhjillään.

Tyhjiin huoneisiin on pitänyt järjestää tavaraa pikaisella aikataululla. Opiskelijat tarvitsevat sänkyjä, hyllyjä ja jääkaappeja.

Paljon myös kaikkea sellaista, jota ei tule edes ajatelleeksi: roskiksia, wifi-yhteys ja keittiötavaraa. Huoneiden ovet on saatava lukkoon, ja avaimien pitää sopia myös ulko-oveen.

Moni asia on vielä kesken, mutta niitä järjestellään hyvää vauhtia. Esimerkiksi keittiöihin tarvitaan lisää tavaroita. Jokaiseen huoneeseen on myös järjestetty oma pieni jääkaappi.

Armeijan entisissä tiloissa on myös tiloja, jotka eivät ole ihan tavallisia opiskelija-asunnoissa.

Hotelli Rakuunan johtaja Marisanna Aholalla on ollut kiireistä, kun tyhjästä tilasta on pitänyt taikoa asuttava paikka.

Perheen luota opiskelija-asuntolaan

Lappeenrantaan saapuu kuluvalle kevätlukukaudelle noin 190 vaihto-opiskelijaa, jotka opiskelevat LUT-yliopistossa tai LAB-ammattikorkeakoulussa. Määrä on kuutisenkymmentä opiskelijaa enemmän kuin aiempina lukukausina.

Milanolainen Lorenzo Rossi on yksi Rakuunamäelle muuttaneista opiskelijoista. 24-vuotias tuotantotalouden insinööriopiskelija kertoo, että uusi asuinpaikka on erilainen kuin mihin hän on aiemmin tottunut.