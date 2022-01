Näin toimii yhdessä päivässä luotu autoäänestyspaikka Espoossa

Äänestyspaikat lyötiin lukkoon jo lokakuussa

Koronatilanne on tällä hetkellä muun muassa pääkaupunkiseudulla pahin koko pandemian aikana. Silti ulkonaäänestämistä on tarjolla hyvin vähän. Syy on se, että ulkoäänestys on kallis, hankala ja vaikea toteuttaa.