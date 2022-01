Oppivelvollisuus laajeni ja koulupudokkaiden määrä romahti – hyvien lukujen takana on osaamisensa äärirajoille venyvä henkilökunta

Laajennettu oppivelvollisuus on ensimmäisten tilastojen valossa onnistunut uudistus. Lakiuudistuksen myötä Suomen alle 18-vuotias nuoriso on pystytty pitämään koulussa. Syrjäytymisvaarassa olevia nuoria, pudokkaita, on silti yhä – mutta vähemmän kuin ennen.