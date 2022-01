Opiskelija iloitsee uudesta koulutuksesta – yhteiskuntatieteiden tiedekunta rakentuu LUT-yliopistoon vähitellen

Lappeenrannan–Lahden teknillisen yliopiston eli LUT-yliopiston ylioppilaskunnan (LTKY) toimistolla on iloittu tällä viikolla.

Syynä on tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvisen (kesk.) esitys yhteiskuntatieteiden opetuksen aloittamisesta yliopistossa syksyllä 2023.

– Meillä on täällä paljon hyviä perinteitä ja vahva, lämmin yhteisö. He mahtuvat hyvin mukaan tännekin, Grönberg sanoo.

Yhteiskuntatieteiden tulo on opiskelijoiden näkökulmasta erittäin merkittävää. Grönbergin mukaan opiskelijoiden arvo työelämässä kasvaa.

– Ihmiset kuitenkin teknologiaa ja liiketaloutta pyörittävät. On erittäin tärkeää ymmärtää suhteita yhteiskuntaan ja ihmisten välistä vuorovaikutusta.

Grönberg itse opiskelee liiketaloutta. Kiinnostusta yhteiskuntatieteisiin on.

– Tämä ala on todella lähellä omaa sydäntä. Mielelläni sieltä jonkin sivuainekokonaisuuden ottaisin, jos se on mahdollista.

Professoreita aletaan etsiä ripeästi

– Ensimmäisenä vuonna ei vielä mennä kovin syvälle erikoisalueisiin, mutta on hyvä linjata matkan varrelle kertyvä osaaminen. Asiantuntijat ovat avainasemassa, jotka tulevat olemaan vastuussa tästä kokonaisuudesta, Sandström sanoo.

Aivan tyhjältä pöydältä yliopiston ei tarvitse lähteä koulutusta rakentamaan, sillä yhteiskuntatieteiden osaamista on jo nykyisissä tiedekunnissa. Esimerkiksi kauppatieteillä on käyttäytymistieteisiin pohjautua Viipuri lab, joka on tutkinut erilaisia käyttäytymiskuvioita.