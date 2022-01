Elokuva menetti yli miljoona katsojaa, kun elokuvateatterit pantiin joulun jälkeen kiinni – henkeä pidetään yllä kaverinäytöksillä

Kourallinen ihmisiä valuu pienen elokuvateatterin uumeniin Senaatintorin kulmilla Helsingissä, vaikka yleisönäytökset on kielletty elokuvateattereissa Uudellamaalla tammikuun loppuun asti. Samansuuntaiset rajoitukset ovat voimassa Varsinais-Suomessa, Satakunnassa, Pirkanmaalla ja Pohjois-Pohjanmaalla.

Senaatintorin poikkikadulla sijaitsevassa Kino Engelissä keksittiin alkaa järjestää yksityisiä kaverinäytöksiä koronarajoitusten keskellä jo vuosi sitten, ja nyt porukka on tullut katsomaan dokumenttielokuvaa Piemonten tryffelinmetsästäjät.

Näytöksen voi varata etukäteen vain verkossa ja mukaan pääsee enintään kymmenen katsojaa. Minimimaksu on 200 euroa per näytös.

Historiallisessa miljöössä sijaitseva Kino Engel on tullut vuosien varrella tunnetuksi myös yksityisnäytöksistä, joita on tilattu muun muassa perhejuhlien kunniaksi, ja Siltala arvelee, että se on vaikuttanut yksityisnäytösten kysyntään myös koronatilanteessa. Hän muistuttaa, ettei pelkillä kaverinäytöksillä kuitenkaan pelasteta pientä elokuva-alan indie-firmaa, kuten Cinema Mondoa.