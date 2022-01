Lastensuojelun sijoituspaikoista on pulaa ja korona-aikana myös itsetuhoisuus yleistynyt – Jyväskylään luvassa lisäpaikkoja

Jyväskylän kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen vs. toimialajohtaja Ulla Kuittu iloitsee siitä, että pitkään suunnitellulle yksikölle on nyt saatu määrärahat.

Sosiaali ja terveyspalvelujen vs. toimialajohtaja Ulla Kuittu kertoo, että laitossijoitusten tarve on kasvanut.

– Tämä täydentää hyvin meidän lastensuojelun yksiköitä Jyväskylässä. Tämän tyyppiselle yksikölle on ollut kysyntää ja suunnitteilla se on ollut jo vuosia, hän toteaa.

– Tästä tulee sellainen vaativan lastensuojelun yksikkö. Mikä tarkoittaa sitä, että meillä on siellä tavallista vahvempi henkilöstö. Tarjolla on myös monipuolista ammatillista osaamista: samassa rakennuksessa toimii sairaanhoitopiirin lasten- ja nuorten psykiatrian vastaanotto, Kuittu kertoo.

– Tämä on meille suuri helpotus. Nuorten laitossijoitustarve on viime vuosina kasvanut, mikä on valtakunnallinen ilmiö. Kysyntä ylittää tarjonnan ja ostopalvelupaikoistakin on ollut pulaa.