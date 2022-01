Ahveniston olympia-altaan vuotokohta on vielä hakusessa – tutkimukset alkoivat jo marraskuussa

– Tutkimuksissa on havaittu, että itse betoni on laadultaan kohtalaisen hyvää. Suurin rakenteellinen ongelma on altaan järvenpuoleisen reunan jatkuva painuminen. Painuminen on aiheuttanut altaaseen muun muassa halkeamia ja liikuntasauman rikkoutumisen, kertoo Hämeenlinnan tilapalveluiden kiinteistöpäällikkö Petri Ylämurto.