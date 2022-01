Helsingin Bandidos kiistää väitteet laittomuuksista kerhotilan työmaalla: "Väärää tietoa" – rakennuttaja syytteessä törkeästä kavalluksesta

– Se on väärää tietoa. Kaupallinen media tekee raflaavia juttuja klikkien toivossa, kerhosta arvellaan.

Rakennushanke on ollut meneillään useita vuosia. Julkisuuteen se nousi joulukuussa Turun Sanomien (siirryt toiseen palveluun) uutisoitua aiheesta. Lehden mukaan kerhotiloihin olisi suunniteltu uima-allasta ja salaista hissiä, jolla ei olisi rakennuslupaa.

Rakennuttajaa syytetään törkeästä kavalluksesta

Pian 70 vuotta täyttävä mies on työskennellyt urallaan yrittäjänä tai sijoittajana useissa rakennus- ja kiinteistöalan yrityksissä. Hän suhtautuu Bandidos MC Downtowniin myönteisesti tulevana vuokralaisena.

Ylen tiedossa ei ole tarkempia yksityiskohtia syytteen tapauksesta. Juttu on tullut vireille vuonna 2020, mutta sen käsittelypäivää ei ole vielä päätetty. Uudenmaan käräjäoikeuksien ja Helsingin hovioikeuden tietojen mukaan miehellä ei ole muuta rikoshistoriaa.

Vähäsanaisuus kuuluu alakulttuuriin

Yle sai nähtäväkseen rakennuksen piirustukset. Taloon on suunniteltu tavara- ja henkilöhissi. Turun Sanomissa mainittua uima-allasta pohjakuvassa ei ole.

– Emme ole mikään uimakerho. Helsingissä on riittävästi uimahalleja, jos uimaan haluaa, Bandidos MC Downtownista vitsaillaan.

KRP:n mukaan poliisi on käynyt kerhon väliaikaisissa tiloissa Helsingissä joulukuussa. Turun Sanomien mukaan kotietsintä liittyi Turussa epäiltyyn huumausainerikosjuttuun.

KRP: Kanssakäyminen voi aiheuttaa riskin

Helsingin Metsälässä on jo vuosien ajan ollut useita eri moottoripyöräkerhojen tiloja. Pahamaineisimmasta päästä on MC Apache, jonka kerhotilassa murhattiin ja paloiteltiin mies heinäkuussa 2020.

Teollisuusalueella ei ole yksityisasuntoja. Siellä on useita yritysten toimitiloja ja teollisuushalleja. Bandidos MC Downtownin mukaan kerholla on kaikkien naapureiden kanssa lämpimät välit.

Bandidos MC:llä on Uudellamaalla alaosastot seitsemällä paikkakunnalla. Kerhojen tilat sijaitsevat Helsingissä, Vantaalla, Espoossa, Tuusulassa, Hyvinkäällä, Lohjalla ja Hangossa.

– Siellä on man cave -tyyppinen meininki, kerhon edustaja sanoo.

Keskusrikospoliisin mukaan Bandidos MC -organisaatio on maailmanlaajuinen vakavien rikosten tekemistä varten järjestäytynyt ryhmä. KRP:n mukaan kyseisen moottoripyöräkerhon naapuruudessa voi olla kääntöpuolensa.

Kerho: Ei ole heppoinen juttu väittää toista rikolliseksi

Bandidos MC:n luonnetta on puitu myös oikeudessa. Rikoksen tekeminen osana järjestäytynyttä rikollisryhmää on peruste koventaa tuomiota. KRP:n mukaan Bandidos MC -organisaatio on todettu rikosten tekemistä varten järjestäytyneeksi ryhmäksi useissa eri oikeusasteissa.