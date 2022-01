Hoitajien työhyvinvointia nakertaa lisääntynyt kuormitus, ja stressi kasvaa myös tulevasta sote-ratkaisusta

Terveydenhuoltoalalla on nyt työntekijän markkinat, kun hoitajapulan takia avoimia työpaikkoja on tarjolla enemmän kuin tekijöitä. Sairaaloissa mietitään, työntääkö työpaine vai houkuttelevampi työpaikka lähtemään muualle.

Myös vanhemmat työntekijät miettivät terveydenhuollon kevyempiin ja säännöllisen työajan takaaviin hommiin siirtymistä. Koronan kuormittavilta osastoilta on lähtenyt kokeneita konkareita työpaineen noustua liikaa.

Yliopistosairaaloissa kuormitus on kasvanut esimerkiksi päivystyksissä ja rauhallisempien jaksojen antama palautumisvaihe on jäänyt henkilöstöltä kokematta. Osasyynä on jatkohoitopaikkojen puute, jolloin yliopistosairaalan osastot kuormittuvat.