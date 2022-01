Helsingin yössä pamahti, eikä selitystä löytynyt – sitten arvoitusta alkoi selvittää tähtitaivaan mysteereistä kiinnostunut Jaakko Visuri

Tulipallotyöryhmän jäsen jatkoi selvittämistä

Visuri on Ursan Tulipallotyöryhmän jäsen. Hän ratkaisi Helsingissä viime syksynä kuuluneen pamauksen arvoituksen.

– Meillä Tulipallotyöryhmässä aina kun on joku pamaus, josta tulee paljon havaintoja, se herättää meidän mielenkiintomme. Ensimmäinen ajatus on, voisiko se olla tulipallon eli kirkkaan meteorin aiheuttama yliäänipamaus, Visuri selventää.

Tällaisessa tapauksessa meteoriitti on päätynyt maanpinnalle asti.

Jos se ei ollut meteori, mikä sitten?

– Matemaattisen mallin perusteella sain paikan selvitettyä hyvinkin tarkkaan. Numeerisesti ei ollut hirveästi epäselvyyttä, missä äänilähde on syntynyt. Kun kävi paikan päällä katsomassa, mitä siellä on, löytyi todennäköinen laukaisupaikka ja muita jämiä tästä. Se varmistui suurimman luokan ammattilais-ilotulitteeksi.

Aina joku kuulee, näkee, seuraa

Ursan Tulipallotyöryhmä on joukko ammattilaisia ja harrastajia, joita yhdistää viehättyminen kirkkaisiin tulipalloihin eli meteorit ja mahdollisesti niistä löytyvät meteoriitit. Meteoriitti on kappale, joka on selviytynyt avaruudesta ilmakehän halki ja pudonnut maahan.