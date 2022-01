Espoolainen Arttu Pahta, 22, mietti kehtaako ja ajoi Järvenpäähän koronapiikille – osassa kunnista rokotteen saa ilman ajanvarausta, tässä syy

– Pientä turhautumista on sen kannalta, että omikron on lähtenyt leviämään ja rajoituksia tulee lisää. Olisi kiva kantaa se oma vastuu kekoon ja että kuntakin olisi siinä ajan tasalla.

Vaikka rokotteita on, rokottajia ei ole riittävästi kaikille. Espoossa tahdotaan välttää myös mahdolliset walk in -pisteiden ruuhkat.

Vantaalla on käytössä walk in -pisteet, ja kunnan rokotuskattavuus on korkeampi kuin esimerkiksi Helsingissä ja Espoossa: tällä hetkellä Vantaalla 31,9, Espoossa 27,9 ja Helsingissä 24,3 prosenttia väestöstä on saanut kolmannen koronarokoteannoksen.