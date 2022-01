Aino-Kaisa Saarinen, Justyna Kowalczyk ja Marit Björgen kävivät viestikamppailua täydessä hiihtovarustuksessa Kanadan Vancouversissa 2010. Vancouver on yksi olympiakaupungeista, joissa ei ehkä voi kilpailla talvilajeissa vuonna 2050. Kuva: imago sportfotodienst/ All Over Press, Kuvamanipulaatio: Stina Tuominen