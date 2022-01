Herätys: Hallitus neuvottelee baarien täyssulusta | Sairaalakoulujen opit nuorten pahoinvoinnista käyttöön | Etyj-maat kokoontuvat Wienissä

Hallitus neuvottelee anniskeluravintoloiden täyssulusta

Hallituksen koronaministerit neuvottelevat tänään siitä, suljetaanko baarit, pubit ja muut pääasiassa alkoholia anniskelevat ravintolat tilapäisesti kokonaan. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL esittää, että korkean tartuntariskin tilojen, kuten anniskeluravintoiden, kolmen viikon sulku on välttämätön. Ruoka- ja henkilöstöravintolat pysyisivät auki. Koska sulku edellyttäisi lakimuutosta, se voisi tulla voimaan aikaisintaan viikon kuluttua hallituksen päätöksestä. Ylen tietojen mukaan hallitus on valmistellut myös poikkeusolojen toteamista ja valmiuslain käyttöönottoa .

Sairaalaopetuksen kokemukset nuorten pahoinvoinnista jaetaan muidenkin koulujen käyttöön

Ahvenistonharjun koulun erityisopettaja Terhi Pihlajamäki (vas.) ja rehtori Kati Hirvonen ovat iloisia siitä, että koulu on pystynyt palkkaamaan kolmannen erityisopettajan.

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksen turvin sairaalaopetus on voinut palkata lisää työntekijöitä konsultatiiviseen eli neuvoa antavaan työhön. Sairaalaopetuksen yksiköillä on paljon osaamista, joka halutaan nyt jakaa muidenkin koulujen käyttöön. Ylen vaaliteltoilla keskustellaan tänään kello 12 nuorten pahoinvoinnista ja etsitään vastauksia, mitä asialle voidaan tehdä.

Espoolainen Arttu Pahta ajoi Järvenpäähän koronapiikille – osassa kunnista rokotteen saa ilman ajanvarausta

Rokotteiden jakelussa on suuria eroja kuntien välillä.

Etyjin osallistujamaat koolle Wienissä

Luvassa lauha päivä

Sää on pääosin poutaista ja laajalti myös selkeää. Sää on varsinkin etelä- ja keskiosassa maata hyvin lauhaa, kun lämpötila nousee selvästi plussan puolelle. Etelässä ja lounaassa lämpötila kohoaa jopa selvästi yli +5 asteen. Länsituuli on puuskaista.