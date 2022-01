Uutta tietoa tuhoisasta tulipalosta Akaassa: palon syttymissyystä ensimmäinen epäily, miljoonien eurojen vahingot kärsinyt yritys ei masennu

Yritys on Akaan suurin työnantaja, ja näillä tuhoutuneilla alueilla työskentelee noin sata työntekijää eli puolet yrityksen työntekijöistä.

Akaan kaupunki kertoi Twitterissä, että tulipalo on takaisku koko kaupungille, koska yritys on Akaan suurin työnantaja. Kaupunki kertoi tarjoavansa kriisiapua.

Lomautuksia ehkä tulossa

Alkoi hitsaustiloista

– Viranomaiset selvittävät asiaa. Hitsauksessa on kipinöitä ja rälläkkäsuihkuja ja muuta, se on yksi vaihtoehto, hän sanoo.

Yritys rakentaa uudet tilat

Yritys on toiminut 60 vuotta, ja palo lähti vuonna 1960 rakennetusta osasta tehdasta.

– Epäonni on massiivinen, ei näin pahaa ole ollut 60 vuoteen. Paljon tehdään ja kaikkea sattuu, mutta tämäntyyppistä ei ole ennen ollut.

Toimitusjohtaja kertoo tulipalon olleen hänelle itselleenkin järkytys. Nyt alkujärkytyksen tilalle on tullut suuri taistelutahto.

– Nyt kun on ensijärkytyksestä selvitty, on alettu rakentaa suunnitelmia ja tarkoituksena on rakentaa uudet tilat tilalle. Toiminta ei pääty, vaan jatkuu, kun saadaan palikat järjestykseen.