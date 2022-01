Koronatartunnan saanut oireeton voi jäädä ilman palkkaa, jos hänellä ei ole eristysmääräystä – työnantaja: "Nämä ovat kinkkisiä tilanteita

1. Maksetaanko oireettomalle palkkaa eristyksen ajalta?

– Tämä on hivenen haasteellinen tilanne, voiko työnantaja tulla vastaan näissä tilanteissa. Työnantajat voivat maksaa palkkaetuuksia, vaikka heillä ei ole lakiin tai työehtosopimukseen perustuvaa velvoitetta. Työnantajat varmasti harkitsevat vastaantulemista. Näitä tilanteita yritetään hoitaa etätyöjärjestelyin tai esimerkiksi työaikavapaiden kanssa, ettei palkanmaksu keskeytyisi. Tämähän on aika epätoivottu tilanne sekä työnantajalle että työntekijälle.

– Jos työntekijä on altistunut tai on saanut koronan kotitestistä positiivisen tuloksen, me olemme voineet määrätä hänet karanteeniin. Silloin palkka on maksettu normaalisti, mikä toki tuo meille lisäkustannuksia, koska itse määrätyssä karanteenissa emme saa tartuntatautipäivärahakorvauksia Kelalta, SOK:n hr-asiantuntija Matti Räsänen selittää.