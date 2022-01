Kangasalla kului vain pari tuntia suosituksesta, ja nuorimmillakin koululaisilla oli jo maskit – Tokaluokkalainen: "Minä ainakin haluaisin pitää"

Vatialan koulussa on noin 500 oppilasta. Samassa rakennuksessa toimii varhaiskasvatuksen esiopetusryhmiä ja pidennetyn opetusvelvollisuuden oppilaita. Isossa yhteisössä on sata opettajaa.

Maskit ovat tuttuja oppilaille

Maskin käyttö on suurelle osalle koulun väkeä jo tuttua. Opettajat ovat käyttäneet maskeja vuoden verran. 4.-6. -luokkien oppilaat ovat aloittaneet maskien käytön portaittain, joten ne ovat tuttuja myös nuoremmille oppilaille.

Ensimmäisenä päivänä nuorempien oppilaiden kasvoilla on apulaisrehtorin mukaan näkynyt runsaasti maskeja.

– He ovat ottaneet maskit vastaan ihan innolla ja reippaasti. He tietävät, mistä on kyse. Ja osaavat myös sanoittaa, jos eivät halua jostain syystä ottaa maskia käyttöön.