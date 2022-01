Te kysyitte, asiantuntijat vastasivat – tässä 20 olennaista vastausta aluevaaleista ja sotesta

Aluevaaleista ja sotesta eli sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksesta riittää kysymyksiä. Siksi järjestimme lähetyksen, jossa asiantuntijat vastasivat lukijoidemme ja katsojiemme lähettämiin kysymyksiin.

Vastaamassa suorassa lähetyksessä olivat vaaliasiantuntija, oikeusministeriön neuvotteleva virkamies Heini Huotarinen sekä sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksen tuntija Marina Erhola. joka johtaa Päijät-Hämeen hyvinvointialueen valmistelutoimielintä ja on Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän toimitusjohtaja.

Voit katsoa koko tunnin lähetyksen tämän jutun pääkuvaa klikkaamalla. Tässä kuitenkin valmiiksi 20 lähetyksessä läpikäytyä kysymystä:

Sote ja palveluiden saatavuus - asiantuntijana Marina Erhola

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän toimitusjohtaja Marina Erhola vieraili Ylen lähetyksessä vastaamassa yleisön kysymyksiin. Kuva: Petteri Bülow / Yle

Voinko työpäivinä käydä terveyskeskuksessa työpaikkani lähellä ja vapaapäivinäni kodin lähellä, jos ne ovat samalla hyvinvointialueella?

Lähtökohta on se, että ollaan yhden terveysaseman asiakkaita. Alueet voivat toki päättää toisenlaisestakin järjestelystä. Mutta usein on hoidon kannalta tarkoituksenmukaista, että se keskittyy pääosin yhteen paikkaan.

Mutta kiireellinen hoito voidaan hakea melkein mistä tahansa, kuten nykyisinkin. Ja kun digitaaliset palvelut yleistyvät, niin hoitoa voi hakea vaikka kotisohvalta.

Kuinka työterveys hoidetaan? Sekä maakunnan työntekijöille, että muille jotka käyttävät työterveyteen julkista terveydenhoitoa.

Julkisesti järjestetty työterveys tosiaan siirtyy nyt hyvinvointialueille. Ja alue voi päättää, tuottaako se sen itse vai ostaako ulkoa. Tällä hetkellä työterveyshuoltoa ostetaan melko paljon yksityiseltä puolelta.

Yksityiset yritykset, ja vaikka kunnatkin, voivat myös järjestää oman työterveyshuoltonsa itse parhaaksi katsomallaan tavalla.

Tässä aiheessa ei välttämättä tule suuria muutoksia nykyiseen, vaikka toki se riippuu tulevien alueiden päätöksistä.

Laissa on nyt oikeus valita terveyskeskus. Voiko valita yli hyvinvointialueiden rajan sote-keskuksen, jossa asioi?

Kyllä voi. Se on jatkossakin mahdollista, jos siihen on selkeät syyt. Kuten jos on vaikka vapaa-ajan asunto jollakin toisella alueella ja siellä viettää paljon aikaa. Siis samoin kuin nykyisin.

Millaisia muutoksia ruuhkautuneisiin mielenterveyspalveluihin ja lastensuojeluun on odotettavissa? Onko pääsy myös niihin vastaisuudessa helpompaa ja nopeampaa?

Peruspalveluiden - joihin nämäkin kuuluvat - vahvistaminen on ollut yksi tämän uudistuksen kulmakiviä. On haluttu varmistaa, että niihin pystytään suuntaamaan enemmän rahaa. Nyt siirrytään siis yhden budjetin linjaan ja hyvinvointialue sitten asukkaidensa tilanteen mukaisesti siirtää siitä rahaa tarvittaviin palveluihin.

Uudistus itsessään on kustannusneutraali, eli rahan kokonaismäärä ei lisäänny. Mutta yhdestä budjetista rahaa voidaan suunnata alueellisesti siihen, missä sitä eniten tarvitaan.

Nyt kun omaishoitajat siirtyvät aluehallinnon alle, niin pieneneekö omaishoitajien tuki?

Ei se tästä uudistuksesta johtuen pienene. Se, minkä suuruinen tuki on, siitä päättää hyvinvointialue. Siellä on tietyt minimisummat, jotka täytyy taata: 400 ja 800 euroa, riippuen hoidon raskaudesta.

Mutta jatkossakin hyvinvointialue päättää, kuinka paljon varoja se suuntaa omaishoitoon. Niillä alueilla, joilla sitä on maksettu minimiä enemmän, voidaan toki muuttaa summaa minimiin saakka.

Sipilän hallituksen aikaan soten valmistuminen kävi jo lähellä, ja silloin uutisoitiin, että terveysjätit olivat solmineet pitkiä vuokrasopimuksia muun muassa sairaalatiloista. Silloin oltiin valmiina tarjouskilpaan. Nyt aiheesta ei ole paljoa kulunut. Miltä yksityisen puolen mukaantulo tässä vaiheessa näyttää?

Nyt hyväksytyssä lainsäädännössä on minusta erittäin hyvät mahdollisuudet tulla mukaan sekä yksityisille että julkisille toimijoille.

Tämä malli on erilainen kuin Sipilän hallituksen aikaan valmisteltu malli, etenkin valinnanvapauden osalta. Mutta uskoisin, että yksityinenkin puoli on nykyratkaisuun suhteellisen tyytyväinen.

Aluevaltuustot saavat valtiolta rahasäkin. Kuinka suuri rahasäkki on euroa/asukas vaihteluväliltään ja mitkä seikat siihen vaikuttavat. Onko rahasäkki yhtä suuri tulevan seitsemän vuoden aikana, vai pieneneekö käytettävissä oleva euromäärä/asukas? Jos näin on, mikä siihen on perustelu?

Se summa, eli euroa per asukas vaihtelee alueen mukaan. Se määräytyy jatkossa niin, että noin 80 prosenttia rahasta tulee alueen tarpeen perusteella. THL on tehnyt jo vuosikausia määrätietoista työtä ns. tarveindeksien määrittelemiseksi. Niihin lasketaan erilaisia muuttujia, kuten muun muassa se kuinka paljon alueella on sairastavuutta.

Asukasperusteinen osuus summasta on noin 16 prosenttia ja loput neljä ovat sitten olosuhteiden mukaan jaettua, siinä vaikuttaa esim. saaristoisuus ja vieraskielisyys jne.

Oleellista on se, että nyt siirrytään tarvepohjaiseen rahoitukseen. Aiemmin kun raha on tullut yksittäisistä kunnista, niiden välillä on ollut suuria eroja. Jotkut kunnat eivät ole saaneet sitäkään, mikä tarveharkintaisesti sinne olisi tarvittu ja toiset sitten ovat käyttäneet suurempia summia sote-palveluihin. Kun näitä eroja ruvetaan uudessa mallissa tasaamaan, tulee muutoksia alueittain näkymään.

Uudistuksessa myös pelastusala siirtyy hyvinvointialueiden hoidettavaksi. Onko pelastusalan budjetti korvamerkitty alueiden budjeteissa?

Ei ole. Ne ovat osa yleiskatteellista rahoitusta. Eli hyvinvointialueen hallitus ja valtuusto viime kädessä jakavat rahat sote-toimintojen ja pelastustoimen kesken.

Pelastustoimen budjetti koko summasta on noin kaksi prosenttia, eli ei kovin suuri, mutta tärkeä ja oleellinen asia.

Kun sopeutetaan hoitajien ja ilmeisesti myös lääkärien palkkoja ylöspäin, miten käy muiden tukityötä tekevien palkoille? Nousevatko nekin ja montako tuhatta korkeammaksi?

Tätä koskeva palkkaharmonisaatiokeskustelu on vielä aika kesken.

Siis palkkoja joudutaan harmonisoimaan johonkin tiettyyn tasoon hyvinvointialueittain, jotta samoista tehtävistä saatavat palkat olisivat yhdenvertaisia. Ja nyt on käyty paljon keskustelua siitä, tasataanko ne mediaaniin vai sittenkin yläpäähän, korkeimpien palkkojen tasolle.

Tästä sitten on luonnollisesti työnantajien ja työntekijäjärjestöjen kesken eri näkemyksiä. Ja jonkinlainen rahoitusriski, sillä korkeimpien palkkojen tasolle harmonisointiin ei ole valtion aluebudjetissa varauduttu.

Palkkaharmonisaatio koskee joka tapaus koko hyvinvointialueen henkilöstöä, ei vain hoitajia ja lääkäreitä.

Miksi perustettiin 21 hyvinvointialuetta, kun asiantuntijat ovat suositelleet alle kymmentä?

Se oli poliittinen kompromissi, johon päädyttiin. 21 on suuri luku, ja siellä on seassa hyvin pieniä hyvinvointialueita. Mutta nykyiseen kuntamäärään nähden se on jo merkittävä askel.

Itse olen edustanut näkemystä, että 12-15 aluetta olisi hyvä määrä. Ja henkilökohtainen näkemykseni on, että alueiden määrä tulee pienenemään. Koko sosiaali- ja terveydenhoidon järjestämisen vastuu on suuri ja saattaa olla liiankin suuri joillekin pienille alueille.

Oman alueeni, Päijät-Hämeen, väestöpohja on noin 200 000 asukasta, ja olen pitänyt sitä aika lailla hyvinvointialueen koon miniminä.

Vaalit ja valtuustojen toiminita - asiantuntijana Heini Huotarinen

Oikeusministeriön neuvotteleva virkamies Heini Huotarinen vastaili Ylen lähetyksessä yleisön kysymyksiin vaaleista ja aluevaltuustojen toiminnasta. Kuva: Petteri Bülow / Yle

Kuinka monelle äänestäjälle voidaan tarjota kotiäänestysmahdollisuus?

Se on lakisääteinen oikeus heille, jotka eivät pääse ilman kohtuutonta vaivaa äänestyspaikalle. Siihen ilmoittautuminen päättyi eilen, ja kyllä kaikki ilmoittautuneet pääsevät myös äänestämään.

Näistä vaaleista ei ole vielä tilastoa, mutta yleensä kotiäänestäjiä on noin 10 000.

Miten koronaepidemia vaikuttaa äänestämiseen, pääsevätkö karanteenissa ja eristyksissä olevat antamaan äänensä?

Koronaan sairastuminen ei vie äänioikeutta. Eli äänestysmahdollisuus järjestetään myös karanteenissa tai eristyksissä oleville. Käytännössä se toimii niin, että vaalipäivänä äänestyspaikan pihalla otetaan ääniä vastaan.

Mutta kuten muissakin vaaleissa ennen koronaa, äänestäminen voi jäädä väliin jos on vaalipäivänä niin kipeä ettei pääse äänestämään, eikä ole äänestänyt ennakkoon.

Onko uurnien ääressä istuvien vaalivirkailijoiden lisäksi tällaisessa poikkeustilanteessa mitään muuta tahoa, joka ennakkoäänestyksessä järjestäisi toiminnan paikalla niin, ettei äänestystilan ovelle muodostu sumaa? Miten turvallisuus on äänestyspaikoila järjestetty?

Hyvä kysymys. Kuntavaaleissahan vaalivirkailijoiden määrää oli monissa kunnissa jo lisätty koronan takia, ja samaa käytäntöä jatketaan nyt. Ihmisillä on varmasti kysymyksiä ja tarvitaan myös erityisjärjestelyitä muun muassa jonottamiseen ja opastamiseen.

Saako äänestäessä käyttää omaa kynää?

Kyllä saa. Kaikille on kyniä vaalipaikalla, mutta myös oman saa tuoda. Se voi olla lyijykynä, kuulakärkikynä tai tussikin, joskin tussin kanssa kannattaa olla varovainen sillä se saattaa sutata taitettavan lipukkeen. Ja jos merkinnästä ei saa selvää, ääni voidaan hylätä.

Näissä vaaleissa ei äänestetä kunnan ehdokasta, vaan puolueen ehdokasta kyseiseltä vaalialueelta. Käytössä on sama suhteellinen vaalitapa, kuin esimerkiksi eduskuntavaaleissa, jossa vaalialueen ääniharavat vievät paikat. Siis puolueen sisäinen kuntapainotus ei välttämättä ole lainkaan äänimäärän kuntajaon mukainen. Voiko kunnan ehdokasta äänestävä mitenkään varmistaa, että ääni myös menee kunnan ehdokkaalle?

Meidän vaalijärjestelmämme on sekoitus puolue- ja ehdokasvaaleja. Nyt ehdokkaat on asetettu hyvinvointialueittain, eikä niissä ole kuntakiintiöitä tai muita järjestelyjä, joilla vaalijärjestelmän kautta voitaisiin vaikuttaa siihen, minkä kunnan ehdokkaat menevät läpi.

Vaalikampanjoinnissa voi kuitenkin hakea kannatusta haluamansa kunnan ehdokkaalle, se kasvattaa hänen läpimenomahdollisuuksiaan.

Miksi näitä vaaleja ei siirretty? Kuntavaaleja siirrettiin, vaikka koronatilanne oli silloin selvästi parempi.

Kuntavaaleihin verrattuna suurin ero on rokotekattavuus. Sen myötä äänestäjiä ja vaalivirkailijoita pystytään turvaamaan entistä paremmin. Samoin karanteenissa tai eristyksissä olevien äänestäminen onnistuu nyt paremmin.

Vaalien siirtämistä ei ole nyt myöskään ehdotettu, yksikään puolue ei ole sellaista esitystä tehnyt. Kuntavaalien kohdalla kaikki paitsi yksi eduskuntapuolue kannattivat siirtoa.

THL on arvioinut, että äänestäminen on vähäisen riskin toimintaa. Se on lyhyempi toimitus kuin esimerkiksi kaupassa käynti.

Miksi Helsinkiin ei tullut sote-uudistusta? Onko kyse siitä, että ns. varakkaimmilla alueilla kannattaa sittenkin järjestää kunnallinen terveydenhoito pienissä toimivissa yksiköissä?

Helsingissä kaupunginvaltuusto tulee tosiaan jatkossakin hoitamaan sote- ja pelastustoimien järjestämisen. Tähän liittyy käsittääkseni ennen kaikkea Helsingin koko. Helsinki on väestöpohjaltaan yksinään suurempi kuin mikään tulevista hyvinvointialueista.

Varakkuuden kanssa kanssa tällä ei mielestäni ole tekemistä. Ainoastaan väestöpohjan.

Aluevaltuustoon valitaan henkilöitä, jotka ovat jo kunnanvaltuustossa sekä eduskunnassa. Millä prioriteetilla he omat tehtävänsä tulevat tekemään?

Aluevaltuuston jäsenen tehtävä on sellainen, joka hoidetaan oman toimen ohella. Eli kaikki sinne valittavat tekevät sitä vapaa-ajallaan, varmaan näin on myös kansanedustajien kohdalla.

Mutta kyllä demokratian kannalta on kiintoisa kysymys, haluavatko äänestäjät samoja ihmisiä päättämään asioista hallinnon eri tasoille.

Lain kannalta eri tasoilla edustaminen ei tee jääviksi. Mutta äänestäjät voivat sitä harkintaa tehdä uurnilla.

Montako työpäivää aluevaltuutetuille tulee kuussa kun kokoukset vievät entisten työpaikkojen työpanosta ja paljonko palkka on ?

Palkkioista päätetään, kun hyvinvointialueita ryhdytään perustamaan. Kaiken kaikkiaan näitä asioita ei ole kovin paljon vielä valmiina, sillä nyt perustetaan aivan uutta hallinnon tasoa.

Valtuutetun tehtävät eivät vie työaikaa, sille ne tehdään omalla vapaa-ajalla. Uskoakseni kokoukset ovat pääosin iltaisin.

Jollain alueella kokouksia on kevätkaudelle laitettu kaksikin kuussa, kun asioita on niin paljon. Mutta normaalisti kokouksia on varmaankin noin kerran kuussa tai muuten sellainen määrä, että peruspäivätyö on samalla mahdollista hoitaa.

Saako äänestää muuta kuin oman alueen ehdokasta?

Näissä vaaleissa voi äänestää vain oman alueen ehdokasta.

Mutta ennakkoäänen voi antaa muuallakin kuin omalla hyvinvointialueellaan. Ennakkoon saa äänestää missä tahansa ennakkoäänestyspaikassa. Silloin on tärkeää, että oman alueen ehdokkaan numero tarkistetaan jokaisella ennakkoäänestyspaikalla olevasta oikeusministeriön julkaisemasta ehdokaskirjasta.