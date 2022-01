Lukiolaista kalvaa huoli tulevasta – hänellä on tuleville sotepäättäjille selkeä toive

Lukiolaisten lisääntyneestä uupumuksesta on puhuttu jo vuosia. Vuoden 2019 lukiolaisbarometrin mukaan iso osa lukiolaisista kokee opinnot henkisesti raskaana.

Jo pian kaksi vuotta kestänyt koronapandemia on entisestään lisännyt väsymystä.

Oppilashuolto hyvinvointialueiden vastuulle

Kouvolan yhteislyseon toisen vuosikurssin opiskelija Juliana Pohjola kertoo, että koeviikot tuntuvat monista raskailta. Etäopetus on myös vaikeuttanut jaksamista.

Kymenlaaksossa koulupsykologi ja -kuraattoripalveluista vastaavat tällä hetkellä kunnat. Näin ollen heidän työnantajansa vaihtuu ensi vuonna kunnilta hyvinvointialueille. Koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta on vastannut puolestaan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Kymsote.

– Jos ajatellaan koulukuraattori ja -psykologityötä veikkaan, että Kymenlaaksossa on kuntakohtaisia eroja. Uudistuksella saamme maakunnallisen resurssin paremmin natsaamaan opiskelija- ja koululaismääriin ja sitä kautta tasattua palvelun tarvetta ja siihen kohdistettavia palveluja, arvioi Kymsotesta psykososiaalisten ja kehityksellisten palveluiden palveluketjun johtaja Ismo Korhonen .

Palvelut halutaan pitää lähellä

Kouvolan yhteislyseon opiskelijalla Julia Pullisella on toive tammikuussa valittaville hyvinvointialueiden päättäjille. Pullinen toivoo, että opiskelijoiden hyvinvoinnin palvelut olisivat helposti lähestyttäviä.

Sama toive palveluiden läheisyydestä on myös Kouvolan kaupungin psykososiaalisen oppilashuollon yksikön vastaavalla Henna Karvosella . Hän toimii Kouvolan koulupsykologien ja -kuraattoreiden esimiehenä.

– Esimerkiksi täällä lukiossa työhuone on keskeisellä paikalla ja opiskelijan on helppo tulla tähän kesken koulupäivän. Sama juttu millä tahansa kouluasteella, sanoo Karvonen, joka toimii myös koulukuraattorina Kouvolan yhteislyseolla.

Karvonen on yksi heistä, joiden työnantaja vaihtuu ensi vuonna kunnalta hyvinvointialueille. Karvonen toteaa, että on asioita, jotka mietityttävät ja jännittävät, mutta hän on tulevan suhteen myös luottavainen.