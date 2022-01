Måneskinin ja Blind Channelin menestys nostaa myös Uuden Musiikin Kilpailun suosiota – The Rasmus oli silti viisufanille yllätys

Muusikoiden kiinnostus Uuden Musiikin Kilpailua kohtaan vaikuttaa olevan nousuvireessä. Ylen järjestämään UMK:hon tarjottiin vuosi sitten 278 kappaletta, ja tänä vuonna määrä kohosi 312 biisiin.

Ylen asiantuntijaraati valitsi kappaleiden joukosta seitsemän finalistia, jotka julkistettiin keskiviikkona. Mukana on todellisia alan konkareita sekä suurelle yleisölle tuntemattomia nousevia artisteja.

UMK-finalistit 2022:

Cyan Kicks – Hurricane

Bess - Ram pam pam

The Rasmus: Jezebel

Younghearted - Sun numero

Olivera - Thank God I’m an Atheist

Tommi Läntinen - Elämä kantaa mua

Isaac Sene - Kuuma jäbä

UMK22-finalistit: Ylhäällä vasemmalta oikealle Olivera, The Rasmus, Isaac Sene ja Bess. Alhaalla vasemmalta oikealle Cyan Kicks, Tommi Läntinen ja Younghearted. Kuva: Nelli Kenttä/Milla Määttä/Yle

Artistien kilpailubiisit julkistetaan yksitellen tämän ja ensi viikon aikana. UMK:n finaali käydään Turun Logomossa helmikuun lopussa ja voittaja edustaa Suomea Torinon Euroviisuissa toukokuussa.

The Rasmukselle UMK on uuden alku

UMK-kisan nimekkäin osallistuja on The Rasmus, joka on yksi kansainvälisesti menestyneimmistä suomalaisyhtyeistä.

– Fanit ovat aina kysyneet, että milloin otatte skabaan osaa. Meillä on tietysti ympäri Eurooppaa ja maailmaa faneja. Kilpailu on tuttu kaikille. Mutta tällä kertaa saatiin kasattua biisi, joka on Euroviisujen voittajamatskua, sanoo laulaja Lauri Ylönen.

Ylönen sai houkuteltua biisintekoon amerikkalaisen Desmond Childin, joka on tehtaillut hittejä esimerkiksi Kissille, Bon Joville, Aerosmithille ja Ricky Martinille.

– Tekstasin hänelle, että meidän täytyy tehdä maailman paras biisi ja voittaa Euroviisut. Voitko auttaa? Hän laittoi: Hell yeah!

Pitkän uran tehnyt The Rasmus on uuden alun edessä osallistuessaan viisukarsintoihin ja mukana on myös uusi kitaristi Emppu Suhonen (toinen oikealta). Bändin muut jäsenet Lauri Ylönen (vas), Aki Hakala ja Eero Heinonen kertovat saaneensa uutta energiaa tekemiseen uuden kitaristin myötä. Kuva: Jussi Koivunoro / Yle

Lähes 30 vuotta sitten perustettu The Rasmus on uuden alun edessä. Viisukarsintojen lisäksi perustajajäsen Pauli Rantasalmi jättäytyi yhtyeestä, ja uutena kitaristina on aloittanut Tiktak-yhtyeestä tunnetuksi tullut Emppu Suhonen.

– Jäbät soittivat syksyllä, että lähdenkö mukaan bändiin. Olin hieman pöllämystynyt, ja samaan syssyyn tuli ilmoitus, että olisi tämmöinen UMK-homma. Se meni siihen samaan shokkitilaan. Samaan aikaan tuntui luonnolliselta ja tuntuu, että olisi vedetty jo pidemmän aikaa yhdessä. UMK-prosessi on tosi siisti, että tapahtuipa mitä vaan, niin tämä tekee yhtyeelle tosi hyvää. Meitä kaikkia jännittää, mutta voitto enivei! Suhonen sanoo.

UMK kasvattaa suosiotaan

Uuden Musiikin Kilpailun suosio lisääntyi entisestään Blind Channelin viimevuotisen viisumenestyksen ansiosta.

Kisaan pyrki tänä vuonna aiempaa enemmän rockbändejä, mikä ei ole UMK-raadin puheenjohtajan, YleX:n musiikkipäällikön Tapio Hakasen mukaan suuri yllätys.

Yhä useampi suomalaisartisti hakee mukaan kisaan, sillä he näkevät UMK:n ponnahduslautana uralleen. Monelle lähtökohtana ei ole pelkästään paikka viisuedustajana. Esimerkkinä on Erika Vikman, joka nousi kisan kautta Suomen seuratuimpien artistien joukkoon.

– UMK:sta on tullut hittibiisejä striimauspalveluihin ja radioihin. On tullut artisteja, jotka ovat tehneet merkittävän läpimurron, Hakanen sanoo viitaten Iltaan ja Aksel Kankaanrantaan.

UMK-raadin puheenjohtaja Tapio Hakanen on iloinen, että Uuden Musiikin Kilpailu kiinnostaa entistä enemmän artisteja ja biisintekijöitä. Kuva: Jussi Koivunoro / Yle

Kisaan on lähtenyt myös mukaan yhä enemmän ansioituneita biisinkirjoittajia. Tällä kertaa esimerkiksi Tommi Läntisen kappaleen ovat tehneet Haloo Helsinki -yhtyeen jäsenet, jotka ovat kirjoittaneet biisin ensimmäistä kertaa jollekin muulle artistille.

Viisuhuuma villitsee Euroopassa

Euroviisufanit ovat olleet ensireaktioissa pääosin tyytyväisiä UMK-finalisteihin. Euroviisuklubi OGAE:n puheenjohtaja Kati Wikströmin mukaan kattaus on monipuolinen popista rockiin ja antaa jokaiselle jotakin.

Ennakkoveikkauksissa fanit olivat nostaneet esiin Bessin, Tommi Läntisen ja The Rasmuksen.

– Kukaan ei oikein uskonut, että The Rasmus olisi mukana, mutta sitä kuitenkin veikkailtiin ja sitten oltiin, että vau se on sittenkin mukana. Se on mahtavaa, että Euroviisut ovat alkaneet kiinnostaa artisteja. Sillä ei ole enää niin paha stigma, mitä sillä joskus on kenties ollut.

Wikström sanoo, että kisassa ratkaisee tietenkin biisi ja esitys, mutta myös se, kuinka artistit ottavat sosiaalisen median haltuunsa.

Blind Channelin menestys viime vuoden Euroviisuissa on innostanut monet artistit hakemaan Uuden Musiikin Kilpailuun. Kuva: EPA

Kiinnostus Euroviisuja ja Uuden Musiikin Kilpailua kohtaan on Wikströmin mukaan kasvanut huomattavasti viimeisen vuoden aikana. Yhtenä syynä on Måneskinin valtaisa kansainvälinen menestys.

– Voisi jopa sanoa, että kyseessä on viisuhuuma. Meillä euroviisuklubissa se on näkynyt siten, että meillä on jäsenmäärä kasvanut roimasti. Sama on näkynyt myös muiden maiden viisuklubeissa. Fanit ovat myös nuorentuneet. Olemme kokeneet nuorennusleikkauksen.

Monet maat satsaavatkin tänä vuonna entistä enemmän viisukarsintoihinsa. Esimerkiksi Virossa ja Norjassa karsintoihin osallistuu kymmeniä artisteja aiempaa monivaiheisemmissa kilpailuissa.

Viisut kiinnostavat nuoria

Euroviisuista on tullut muutaman viime vuoden aikana suuri ilmiö nuorten keskuudessa. Tämä on näkynyt esimerkiksi nuorten suosimassa videopalvelu Tiktokissa, missä viisut voittaneiden Måneskinin ja Duncan Lawrencen kappaleet ovat soineet miljoonia kertoja.

Nuorten viisuinnostus näkyy myös kisaan osallistujissa. Isaac Sene on vielä suurelle yleisölle tuntematon artisti, mutta hän näkee Uuden Musiikin Kilpailuun osallistumisen hyvänä väylänä edistää uraansa.

– Olen seurannut pari vuotta UMK:ta ja se on kasvanut ponnahduslaudaksi uusille artisteille. Päätin, että mäkin haluan kokeilla.

Isaac Sene on Pohjois-Savosta Siilinjärveltä kotoisin oleva artisti, joka tekee modernia soul-vivahteista poppia. Kuva: Jussi Koivunoro / Yle

Artisti aikoo tarjota suomalaisyleisölle maailmanluokan lavashow’n UMK-finaalissa.

– Olen valmis näyttämään Suomelle, että minkälaisen lavashown tällanen savolaisjäbä tekee ja ehkä koko maailmallekin, jos niin siunautuu.

Kuka on sinun suosikkisi UMK-finalisteista? Voit keskustella jutusta 13.1. klo 23 asti.