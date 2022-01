Krista Kiuru tilasi raportin pitkäaikaisesta koronasta – kirjoittajat kertovat olleensa erimielisiä ja pettyneitä tapaan, jolla raportti julkaistiin

Pitkäkestoista koronaa eli long covidia käsittelevän asiantuntijalausuman kirjoittajat eivät ole yksimielisiä lausuntonsa tuloksista. He ovat myös pettyneitä tapaan, jolla raportista on keskustelu julkisuudessa.

Tässä jutussa yhdeksän työryhmän jäsentä kertoo, mitä he ajattelevat raportista, siitä tehdyistä tulkinnoista ja sen ympärillä käytävästä keskustelusta.

Raportilla politikointi harmittaa työryhmää

Roineen mukaan asiantuntijaryhmä on täysin riippumaton. STM:llä ole siinä edustajaa, eivätkä jäsenet edusta työnantajiensa mielipidettä.

Pelko voi haitata kuntoutusta

Suurin osa oireista johtuu hänen mukaansa dysautonomiasta eli autonomisen hermoston säätelyhäiriöistä, jonka virus on voinut aiheuttaa. Oireita ovat muun muassa ahdistus, sydämentykytys, vatsaoireet ja erilaiset kivut.

Jos ihmisille uskotellaan, että virus on tehnyt pysyvää vahinkoa, se haittaa kuntoutusta.

– On hyvät mahdollisuudet, että saamme parantavan hoidon sairauteen.

STM halusi julkistaa raportin nopeasti

Nyt keskustelua on käyty yleistajuisesta ja vain muutaman sivun pituisesta lausumasta, jossa ei ole lähdeviitteitä, tai sen tiivistelmästä.

Puolet tartunnan saaneista ei sairastu pitkäkestoiseen koronaan vaan saa ehkä oireita

Useiden long covid -työryhmän tutkijoiden mukaan luku on reilusti yläkanttiin.

– Mielestäni arvio ei ole kohdallaan. Sairaalahoitoa saaneista puolella voi olla jälkioireita, mutta alle prosentti päätyy sairaalaan. Avohoidossa sairastaneita on 99 prosenttia, ja on yliarvio, että heistä puolella olisi jälkioireita. Muutama prosentti on lähempänä totuutta, sanoo ylilääkäri Helena Liira.