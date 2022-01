Pelastuslaitoksen mukaan kattojen romahdukset ovat harvinaisia – lumikuorma kannattaa jättää katolle, ellei ole alan ammattilainen

– Tämä on sellainen ala, ettei ole koneita vaan pitää käyttää miesvoimaa. Teikijöitä ei oikein tahdo löytyä, toteaa yksi alan ammattilainen, lapualainen Tomi Halmesmäki .

Romahduksen syynä yleensä rakennusvirhe

Moni murehtii kattojen kantavuutta. Pohjanmaan pelastuslaitokselta kuitenkin muistutetaan, että kattojen romahtaminen lumikuorman takia on erittäin harvinaista.

Päivystävä päällikkö Thomas Nyqvist toteaa, että Suomessa rakennukset on tehty kestämään lumen painon.

– Riski on olemassa ainoastaan, jos katto on huonosti rakennettu, ja se on todella harvinaista varsinkin pientaloissa.