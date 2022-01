Juha Eskelisen ilta meni pitkäksi uusia lomautuksia miettiessä – ravintoloissa petyttiin uusiin rajoituksiin, osa pitää niitä hyödyttöminä

Uudet ravintolarajoitukset tulivat kylmänä rättinä Lapin matkailuelinkeinon yrittäjien naamalle. Hallitus päätti tiistaina alkuillasta, että jatkossa kaikki ravintolat tulee sulkea kello 18.

Rovaniemeläinen ravintoloitsija Juha Eskelinen kertoo, että rajoitukset tuntuvat yhtäkkisiltä, vaikka niitä toki osattiin odottaa, jopa keskelle viikkoa.

– Meidän esimiehillä on ollut eilen pitkä ilta, kun olemme katsoneet työvuorolistoja uusiksi ja miettineet uusia lomautuksia, hän kertoo.

Matkailu- ja ravintolapalvelut Mara ry:n hallituksen jäsen Annukka Paksuniemi kritisoi erityisesti hallituksen päätöstä rajoittaa myös ruokaravintoloiden aukioloaikoja.

– Ruokaravintoloiden aukiolorajoitusten kiristäminen on turhaa. Korona ei sillä katoa. Rajoitukset vain siirtävät viruksen elinikää.

Paksuniemi on myös Hullu Poro -yhtiön varatoimitusjohtaja ja Lapin matkailuelinkeinojen liiton hallituksen jäsen. Hänen mielestään ravintolarajoitukset eivät auta taistelussa koronaa vastaan.

– Koko koronastrategia täytyy muuttaa valtioneuvoston päässä ja ruveta ajattelemaan, että tautia ei voiteta tällaisilla rajoituksilla. Rajoitukset eivät ole vaihtoehto, koska ne vain siirtävät ja siirtävät viruksen elinikää. Aina kun rajoituksia puretaan, se roihahtaa uudelleen liikkeelle, Paksuniemi sanoo.

Eilen päätettyjen rajoitusten lisäksi THL päätti tänään suosittaa hallitukselle baarien ja pubien täyssulkua kolmeksi viikoksi, mutta ruokaravintoloita ei esitetä suljettavaksi. THL:n perustelujen mukaan kontakteja rajoittamalla voidaan turvata sairaalahoidon kapasiteettia, sillä myös sairaalahoidon tarve on lisääntynyt tartuntojen lisääntyessä.

Työntekijät katoavat: "Eivät luota enää"

Työvoimapulasta kärsineellä ravintola-alalla ollaan huolissaan siitä, että alan epävarmuus ajaa työntekijöitä muille aloille entisestään.

– Työntekijät eivät luota enää siihen, että matkailu- ja ravintola-alalla on työtä. Olemme kovalla vaivalla saaneet tänne työntekijöitä ja nyt heiltä viedään taas työt alta, Paksuniemi sanoo.

Esimerkiksi tilanteesta käy Annukka Paksuniemen johtama Hullu Poro. Yrityksellä on Levillä 15 ravintolaa. Majoitustiloja Hullu Poro -hotellissa on 157 huonetta ja Konkäällä parikymmentä paikkaa lisää.

Yöravintolat ovat olleet joulusta asti kokonaan kiinni. Rajoitukset ovat jo vaikuttaneet työntekijämäärään.

– Normaalivuonna, ilman koronaa, meillä on sesonkina vajaa kaksisataa työntekijää. Nyt meillä on ollut 70–80, mutta siitäkin on jouduttu vähentämään. Uuden vuoden aikaan ehdittiin perua tänne tuloja ja osa on itse lähtenyt, Paksuniemi sanoo.

Matkailija ei elä ilman ravintoa

Huolenaiheena on myös matkailijoiden ruokkiminen. Etelä- ja Keski-Euroopassa on totuttu myöhäiseen ateriointiin ja pitkiin illallisiin. Myös kotimaiset turistit istuvat mielellään ruokailemaan kaikessa rauhassa päivän aktiviteettien jälkeen. Ravintoloiden sulkeminen jo kello 18 sopii mahdollisimman huonosti tähän kuvioon.

– Se luo meille todella isoja haasteita. Miten palvelemme asiakkaita niin, että he saavat ruuan? Ravinto on jokaisen perusoikeus, Paksuniemi ihmettelee.

Mökeissä majoittujille ongelma on pienempi kuin hotelliasukkaille. Mökissä voi laittaa itsekin ruokaa, ja take away -annosten syöminen mökin ruokapöydässä on helppoa. Hotellihuoneessa ruokailemisessa on oma haasteensa.

Juha Eskelisellä on Rovaniemellä kolme eri ruokaravintolaa. Niistä kaksi, Cafe & Bar 21 ja meksikolaisravintola Yuca pystyvät myymään take away -annoksia iltakahdeksaan asti.

Isompi ongelma on illallisravintola Gustav Kitchen & Bar. Lounasta on tarjolla päivällä, mutta iltamyynti menetetään kokonaan. Noutoruoka ei sovi Gustavin konseptiin.

– Se perustuu siihen, että ihminen tulee ravintolan ja saa kokonaisvaltaisen kokemuksen illasta ja ruokailusta. Gustavin liikevaihdosta noin 25 prosenttia tulee kello 18 jälkeen eli tämä osuu just pahimmilleen, Eskelinen harmittelee.

"Emme voi elää loppuelämäämme suljetussa yhteiskunnassa"

Korona-aikaa on eletty jo kaksi vuotta.

– Me emme voi elää loppuelämäämme tällä tavalla suljetussa yhteiskunnassa. Elinkeinot kärsivät ja henkilöt kärsivät, kun ei ole töitä, Paksuniemi sanoo.

Rajoitukset vaikuttavat myös siten, että aukioloaikoinakin on kovin hiljaista, kun ihmiset ovat etätöissä ja välttelevät ravintoloissa käyntiä.

– Kyllä tämä vaikuttaa koko meidän alaan. Aina kun tällaisia rajoituksia tulee, se vaikuttaa ihmisten käyttäytymiseen, Eskelinen sanoo.

Inarilaisen Papana-ravintolan omistaja Issu Suoninen miettii, onko kokonaiskuva kenelläkään enää hallussa kun uusia rajoituksia ja ohjeistuksia tulee tiuhaan.

– Onko tässä enää järjellä päätöksiä tehty? Meillä on ollut livemusiikkia viimeksi kuukausi sitten. Sen jälkeen on tullut jo neljä kertaa uudet ohjeistukset, miten ravintolarajoitukset tulevat kiristymään.