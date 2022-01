THL:n ehdottama baarien täyssulku saa alan jäteiltä tyrmäyksen, mutta kannattajiakin on: "Ovet olisi voinut panna säppiin jo aikaisemmin"

– Jos täyssulku koskee vain anniskelupainotteisia baareja, pubeja, karaokeravintoloita ja yökerhoja, vaikutus on hieman rajatumpi. Mutta silläkin on heijastevaikutuksia.

"En pätkääkään luota siihen, että korvauksia tulee"

– Ja suurin ongelma on nimenomaan työntekijöillä. Tämän alan noin 100 000 ihmistä ovat olleet nyt kaksi vuotta välillä töissä ja välillä lomautettuna. Heilläkin on lapsia ja asuntolainat, sukanvarsi on tyhjä. He alkavat olla lopussa.