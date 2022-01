Diplomatian superviikko jatkuu Wienin Etyj-kokouksessa – Suomi valmistautuu käyttämään puheenvuoron Ruotsin kanssa

Venäjä on tuonut arviolta 100 000 sotilasta ja raskasta kalustoa lähelle Ukrainan rajaa. Joulukuussa Venäjä julkaisi poikkeuksellisen kovan vaatimuksen (siirryt toiseen palveluun) , jossa se vaatii Yhdysvaltoja estämään Naton laajeneminen.

Tänään Wienissä kokoonpano on laajempi. Mukana ovat Euroopan maat, Yhdysvallat, Kanada sekä entisiä neuvostotasavaltoja Keski-Aasiasta ja Kaukasiasta.

Kyseessä on Etyjin pysyvän neuvoston viikoittainen kokous, mutta jännittyneen tilanteen vuoksi suurlähettilästason kokous on noussut erityisen huomion kohteeksi. Etyj on yksi harvoista turvallisuuspolitiikan areenoista, joissa Venäjän, Yhdysvaltain ja Euroopan edustajat keskustelevat yhdessä säännöllisesti.