Omikron pisti arjen uusiksi varuskunnissa, kun syöminen ja wc-käynnit vaativat erityisjärjestelyitä – komentaja myöntää: "Kitkaa on ollut"

Varuskuntien poikkeusjärjestelyistä on viime päivinä käytykin vilkasta keskustelua esimerkiksi nuorten käyttämässä Jodel-sovelluksessa. Myös Ylelle on kantautunut tietoa, että esimerkiksi ruokahuolto ei olisi pelannut karanteenioloissa.

– Esimerkiksi juuri ruokahuoltoon liittyviä asioita joudutaan ratkomaan koko ajan. On luonnollista, että kitkaa tässä alkuvaiheessa on ollut, sanoo Linteri.

Altistuneiden ja terveiden pitäminen erillään vaatii järjestelyjä

Useissa varuskunnissa varusmiehet on muun muassa jaettu osastoihin, jotka eivät ole varuskuntien sisällä keskenään tekemisissä. Tartunnan saaneet, altistuneet ja terveet eristetään toisistaan, mikä on vaatinut uudenlaista tilasuunnittelua ja logistiikkaa.

Santahaminassa toimivasta Kaartin jääkärirykmentistä myönnetään, että tiedossa on ainakin yksi tapaus, jossa eristetty osasto on vahingossa jäänyt ilman ruokatoimitusta.

– Kaikille on kyllä ruokaa tarjolla, kyse on lähinnä logistisista haasteista. Tällä hetkellä joissain yksiköissä tilanne on siinä mielessä huono, että näitä tapauksia ilmenee, sanoo esikuntapäällikön sijainen everstiluutnantti Olli Järvinen Santahaminasta.