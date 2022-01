Ministeriön tuore ohje: Kotitestiä suositellaan lieväoireisille ja altistuneille, positiivinen tulos pitää yhä käydä varmistamassa laboratoriossa

Kotitestejä suositellaan kaikille lieväoireisille ja koronavirukselle altistuneille. Jos testi antaa positiivinen tuloksen, se on yhä käytävä varmistamassa laboratoriossa virallisella pcr-testillä.

Näin todetaan tuoreessa, koronatestausta pohtineen asiantuntijaryhmän suosituksessa. Ryhmä on sosiaali- ja terveysministeriön alainen.

– Olemme pyrkineet selkeään ohjeistukseen siitä, että milloin testi kannattaisi ostaa ja jos se on positiivinen, mitä se tarkoittaa.

Pietilän mukaan olennaista on, että kotitestauksella ei ole jatkossakaan virallista asemaa koronan diagnosoimisessa eikä mahdollisten etuuksien saamisessa.

Testeihin pääsy on ollut viime aikoina haastavaa kovien ruuhkien vuoksi. Pietilä sanoo, että viralliseen testiin ei uuden ohjeistuksen myötä tarvitse mennä välittömästi, vaan muutaman päivän tai jopa viikonkin odottelu on suotavaa.

– PCR-testi on positiivinen pidempään sairauden jälkeen. Pahimpina ruuhkahuippuina ei tarvitse lähteä todistustarpeen vuoksi hakemaan tulosta.

Julkisuudessa on käyty keskustelua siitä, että laboratoriotestaus kohdistettaisiin lähinnä sote-ammattilaisille ja sairaaloihin. Sellaista ohjetta ei Pietilä mukaan ole virallisesti ollut olemassa eikä sellaista tehty nytkään.

Pietilän mukaan ryhmä ei ottanut kantaa, kannattaisiko testejä jakaa kansalaisille maksutta, kuten joissain maissa on toimittu. Hän sanoo, että testauksen teho riippuu siitä, milloin testejä tehdään.

– Asiantuntijoiden näkemys on, että testaus on parhaimmillaan, kun on oireita tai altistus.