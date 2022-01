Laulajaikoni Ronnie Spector on kuollut – nousi 1960-luvulla maineeseen The Ronettes-yhtyeen keulahahmona

Spector, alkuperäiseltä nimeltään Veronica Bennett, syntyi New Yorkissa vuonna 1943. Hän perusti The Ronettesin 1950-luvun lopulla siskonsa Estelle Bennettin ja serkkunsa Nedra Talleyn kanssa. Lauluyhtyeen ura lähti nousukiitoon Phil Spectorin tuottaman ja yhtyeen ainoaksi jääneen albumin myötä vuonna 1964. Ennen hajoamistaan vuonna 1967 The Ronettes kiersi keikkalavoja muun muassa The Beatlesin ja The Rolling Stonesin kanssa. Yhtyeen tunnetuimpia kappaleita ovat Be My Baby, Baby I Love You ja Walking in the Rain.