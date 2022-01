Koko pytinki lavetille ja menoksi – näin siirtyy liki satavuotias hirsitalo Äänekoskella

Rekan kuorma on poikkeuksellisen leveä, sillä lavetille on nostettu kokonainen talo. Lavetin takana etenee toinen rekka - jarrurekkana alamäissä.

– Tämä on poikkeuksellinen operaatio. Valmistelut käynnistettiin jo kaksi vuotta sitten, sanoo Metsä Boardin Äänekosken tehtaan johtaja Veli-Pekka Kyllönen .

Kyydissä on vuoden 1925 hirsirakennus, joka tunnetaan nimellä Wahlmanin talo, siinä asuneen tehtaan kasöörin eli kassanhoitaja Frans Wahlmanin mukaan. Pinta-alaa talon kahdessa kerroksessa on yhteensä liki 400 neliömetriä.