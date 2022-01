"Euroopan makein kuningatar" on ollut vallassa 50 vuotta – Tanskan kuningatar Margareeta taiteilee, shoppailee ja polttaa julkisesti

14. tammikuuta 1972 kuningattareksi vihitty Margareeta on yksi pisimpään hallinneista nykyisistä kuninkaallisista. Hän jää tosin vielä kauas listan ykkösestä (siirryt toiseen palveluun) , Britannian kuningatar Elisabetista , jonka valtakausi alkoi 20 vuotta aikaisemmin.

Tanskan monarkia on noin tuhannen vuoden ikäinen, mutta Margareeta II on vasta ensimmäinen naispuolinen hallitsija. Margareeta I (siirryt toiseen palveluun) oli 1300- ja 1400-lukujen vaihteessa elänyt Norjan kuningatar, joka oli syntyjään tanskalainen.

Nykyisistä kuningashuoneista tanskalaista vanhempi on vain Japanin kuningashuone, joka periytyy vuodelta 660, kertoo muun muassa Tanskan ulkoministeriö (siirryt toiseen palveluun) .

Kuva: Tim Rooke/Shutterstock/All Over Press

"Euroopan siistein kuningatar"

81-vuotias kuningatar on ollut erittäin suosittu Tanskassa, ja hänen maanläheinen tyylinsä on herättänyt ihailua myös ulkomailla.

"Euroopan siistein kuninkaallinen", otsikoi saksalainen uutiskanava DW (siirryt toiseen palveluun) , kun Margareeta vieraili Saksassa marraskuussa. Margareeta on lähellä tavallisia ihmisiä, maalaa, suunnittelee asuja, eikä juuri piittaa sovinnaisuuksista, DW totesi.

Hän on kuitenkin vasta kolmanneksi suosituin maan kuninkaallisista. Ykkösenä on kruununprinssi Frederik 78 prosentilla. Lisäksi hänen vaimonsa, australialaislähtöinen kruununprinsessa Mary on tiputtanut anoppinsa kolmanneksi 75 prosentin suosiolla.