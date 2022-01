Hallitus valmistelee jälleen valmiuslakia, joka mahdollistaa järeän puuttumisen perusoikeuksiin – näin poikkeusololakia voitaisiin käyttää

Koronaepidemian kiihtyminen on kasvattanut potilasmääriä sairaaloissa parin viime viikon aikana. Potilaiden määrän sairaaloissa arvioidaan kasvavan edelleen lähiviikkoina.

Valmiuslain tarkoitus on poikkeusoloissa suojata väestöä ja maata. Poikkeusolot määritellään valmiuslain viidennessä pykälässä.

Valmiuslaki turvaisi sairaaloiden toiminnan

Varsinais-Suomen ja Uudenmaan sairaanhoitopiireissä ollaan sitä mieltä, että vaikka valmiuslakia ei juuri nyt tarvitakaan, on hyvä, että sitä valmistellaan, jotta se saataisiin voimaan tarvittaessa mahdollisimman pian.

Näin valmiuslakia käytetään

Käyttöönottoasetuksilla voimaan

Nykytilanteessa valtioneuvosto todennäköisesti käyttäisi valmiuslain käyttöönotossa niin sanottua kiireetöntä menettelyä, joka sekin on tarvittaessa varsin nopea.

Heti käyttöönottoasetusten antamisen jälkeen ne on saatettava eduskunnan käsiteltäväksi. Eduskuntakäsittely alkaa sillä, että perustuslakivaliokunta arvioi käyttöönottoasetukset. Valiokunta antaa niistä mietinnön.

Jälkitarkastus voi muuttaa asetuksia

Tämän jälkeen valtioneuvoston on annettava soveltamisasetuksia siitä, miten käyttöön otettavia valmiuslain säännöksiä sovelletaan. Valtioneuvosto voi antaa soveltamisasetuksia myös samaan aikaan kuin käyttöönottoasetuksia, mutta ne tulee käsitellä eduskunnassa vasta käyttöönottoasetuksien hyväksymisen jälkeen.

Soveltamisasetusten käsittely eduskunnassa on luonteeltaan jälkitarkastusta. Soveltamisasetukset tulevat voimaan heti, kun ne on annettu ja käyttöönottoasetukset on hyväksytty.