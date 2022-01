Diplomaattiset ponnistelut eivät ehkä liennyttäneet sodanuhkaa, sanoo puolustusministeri Kaikkonen – Naton suhtautuminen Suomeen ennallaan

Tilanne on hänen mukaansa edelleen jännitteinen ja vakava viikolla käydyistä neuvotteluista huolimatta.

Kaikkonen kertoo, että norjalaispääsihteeri toi myös kokouksessa esiin Suomen ja Ruotsin “linjakkaan toiminnan” eli puheenvuorot, joissa on viime aikoina korostettu maiden omaa päätösvaltaa. Tästä maat saivat hänen mukaansa kiitosta.

Presidentti Sauli Niinistö vetosi uudenvuodenpuheessaan, ettei EU voi olla sivustakatsoja tilanteessa, jossa Suomen ja Ruotsin suvereenisuutta on kyseenalaistettu. Onko Suomi saanut haluamansa tuen EU:sta?

– Tämä tavoite, että Suomi ja Ruotsi ja muutkin maat päättävät itse omista asioistaan, sille on tullut vahva tuki sekä EU:sta, Natosta että Yhdysvalloista. Mutta kyllä itsekin peräänkuuluttaisin Euroopan unionilta vahvempaa roolia näissä keskusteluissa. Ei voi olla niin, että Euroopan asioista tai tulevaisuudesta linjattaessa EU olisi jotenkin sivuroolissa. Se ei ole mitenkään kestävä tilanne, Kaikkonen vastaa.

– Tilannehan on kaiken kaikkiaan vielä avoin, mutta mielestäni Suomi on osaltaan tehnyt oman linjansa kirkkaaksi ja saanut sille varsin laajan tuen. Siinä mielessä en näe mitään oleellista muutosta Suomen asemassa heikompaan suuntaan tapahtuneen. Mutta eihän tämä viime viikkojen keskustelu tai ilmapiiri hyvä ole oikein kenenkään kannalta. Kovin toivottavaa on, että diplomatian keinoin syntyisi käänne parempaan. Varmuutta meillä ei siitä ole.