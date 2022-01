Katso lyhytdokumentti: Sunna Siilasjoki on sähköasentaja ja poronhoitaja – nuori nainen saa todistella osaamistaan: "Pahinta on, kun muut naiset epäilevät"

Kaamos on syvimmillään ja Käsivarressa odotellaan päivän kirkastumista. Aurinko ei vielä nouse yli taivaanrannan. Kello on jo yli kymmenen aamulla ja ulkona on vielä hämärää. Mutta nyt täytyy mennä ruokkimaan porot, toteaa 19-vuotias Sunna Siilasjoki, pukee talvivaatteet ylleen ja käynnistää moottorikelkan.