Jäämeren eksotiikka vaihtui Peräpohjolan ankeimpaan tasamaahan – petsamolaisten evakkoretki on jäänyt karjalaisten varjoon

Tutkija Tiina Harjumaa on joulukuussa tarkastetussa väitöskirjassaan "Menetetty ja läsnä oleva Petsamo" selvittänyt, miten petsamolaiset ja heidän jälkeläisensä muistavat vanhan kotiseutunsa ja miten se vertautuu uuteen asuinpaikkaan.

– Petsamon menetys on hyvin vahvasti läsnä muistitiedossa. Sen kautta peilataan Petsamon koko historiaa. Edeltävä aika muistetaan idyllisenä, luonnollisena olotilana, jonka sota ja evakko katkaisi – silloin jotain murtui. Osa muistelee sitä lapsuuden loppuna, Tiina Harjumaa sanoo

Petsamolaisten surua lisäsi se, että he kokivat, ettei heidän tarinaansa tunneta.

– Kun julkisessa keskustelussa on puhuttu evakoista, on tarkoitettu lähinnä Karjalan evakoita. Petsamolaiset ovat kokeneet, että heidät ja muun Lapin evakot on suljettu julkisen keskustelun ulkopuolelle.