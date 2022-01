Osassa Sysmää on yhä voimassa veden käyttökielto, mutta sairastumisia on vain muutama – veden keittokehotus voi jatkua viikkoja

Pohjois-Sysmän vesiosuuskunnan alueella vesi on edelleen käyttökiellossa. Veden keittokehotus on voimassa kirkonkylän ja Suopelto-Päijätsalon alueella. Sysmän kunnan tekninen johtaja Waltteri Martelin kertoo, että nyt kaikki saastuneet putkilinjat on desinfioitu.