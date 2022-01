"Pakon edessä rokote on nyt otettava" – lähihoitaja Julie Rislakeus, 27, ei ota riskiä, että palkanmaksu keskeytyisi

Rokotevelvoitteen piiriin kuuluvilla sote-ammattilaisilla on tammikuu aikaa hankkia rokotesuoja.

Eduskunta hyväksyi joulukuun lopulla tartuntatautilakiin väliaikaisen muutoksen, jonka mukaan hoitajilta ja muilta sote-työntekijöiltä edellytetään koronarokotusta, jos he ovat työssään lähikontaktissa vanhusten ja muiden koronan riskiryhmiin kuuluvien kanssa.

– Pakon edessä rokote on nyt otettava.

Rislakeus varasi pian lain tultua voimaan ajan rokotukseen. Hän kokee, että käytännössä ainakin hänen kohdallaan kysymys on pakosta, vaikka periaatteessa muitakin vaihtoehtoja olisi tarjolla.

Lakipykälän mukaan työnantajan on tarjottava rokottamattomalle työntekijälle muuta työtä, mutta jos sitä ei ole järjestettävissä, palkanmaksu voidaan keskeyttää. Ketään ei voida kuitenkaan irtisanoa.

Onko korvaavaa työtä?

Seinäjoen kaupungin ikäpalveluiden johtaja Tarja Palomäki toteaa, että vanhuspuolella korvaavaa työtä on vaikea löytää.

Työpaikalla käytyjen keskustelujen perusteella Julie Rislakeus on päätellyt samoin. Hän ei ole kysynyt, olisiko työnantajalla tarjota korvaavaa työtä.

Kaikki hoitajat tarvitaan

Kun "pakkorokotuspykälää" valmisteltiin, arvioitiin, että noin 55 000 sote-alalla työskentelevää on vailla suojaa covid-19-tautia vastaan.

Mikä on tilanne nyt, sitä ei tiedä kukaan.

Muun muassa Super-liiton puheenjohtaja Silja Paavola on todennut, että palkanmaksun keskeytyminen on niin kova sanktio, että sillä todennäköisesti on vaikutusta.