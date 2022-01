Netflix dubbasi Don't Look Up -elokuvan suomeksi, ja se herätti somessa "kauhuntäyteisiä" tunteita – oikeasti käännös on palvelua sadoilletuhansille

Näyttelijä Jaana Pesonen voi sanoa olevansa "Suomen Meryl Streep ". Pesonen esittää presidentti Janie Orleanin suomenkielisen ääniroolin Netflixin katastrofikomediassa Don’t Look Up.

Videolla nähdään kohtaus Netflixin Don't look up -elokuvasta, ensin kohtaus englannin kielellä, sen jälkeen sama suomeksi dubattuna.

Moni ihmetteli samaa myös somessa, kun Don’t Look Up -elokuvan audiovalintoihin ilmestyi suomi.

Jatkossa dubbauksia kuitenkin voi tulla enemmänkin Netflixiin, ja Don’t Look Upin lisäksi myös Eurovision Song Contest: Story of Fire Saga löytyy suomenkielisenä versiona.

"Minulle voi olla vaikea pysyä tekstitysten tahdissa"

Tamperelainen Lasse Purmonen on tyytyväinen, että Don’t Look Up dubbattiin. 36-vuotias Purmonen on leffafani, jolle englannin oppiminen on kehitysvamman vuoksi vaikeaa. Elokuvien ja tv-ohjelmien tekstitykset ovat Purmoselle liian nopeita luettavaksi, joten dubbaus helpottaa juonen seuraamista.