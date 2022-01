Omikronin leviäminen ei tullut Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirille yllätyksenä – tartunnanjäljitys ei pysynyt enää viruksen perässä

– Tartuntoja on nyt niin paljon, että tietojen siirtäminen sairaanhoitopiirin käyttämään tietojärjestelmään on viivästynyt, kertoo johtajaylilääkäri Sally Leskinen Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiristä.

Tartuntojen ilmaantuvuusluku on korkea koko maakunnassa, mutta Riihimäen seudulla luku korkeampi kuin Forssan ja Hämeenlinnan seutukunnissa. Suurten tapausmäärien vuoksi on jouduttu luopumaan päivittäisestä seurannasta.

Kaikissa kontakteissa on omat riskinsä

– Kritiikki on perusteltua, koska ei voida luvuin sitä osoittaa. Fakta on toki se, että kaikissa kontakteissa on tällä hetkellä omat riskinsä. Vakavan taudin riski on ihan merkittävästi vähentynyt rokotusten myötä ja siinä mielessä on toki hyvä.