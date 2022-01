Lohjalla voi saada sairauslomatodistuksen positiivisen koronakotitestin perusteella

Positiivisen PCR-tuloksen perusteella puolestaan saa todistuksen tartuntatautipäivärahaa varten ilman eri yhteydenottoa niiden tietojen perusteella, jotka tuloksen saanut on syöttänyt koronabottiin. Todistus tulee kotiin postitse muutaman viikon viiveellä.

Myös Lohjalla koronatilanne on heikentynyt nopeasti. Tammikuun 11. päivään mennessä koronatartuntoja oli todettu 645. Näytteistä noin neljännes on ollut positiivisia. Tartuntoja on kaikissa ikäryhmissä.