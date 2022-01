Mikko Vanhalan opiskelijakodin parhaita puolia on hinta: säästö voi olla satasia kuussa verrattuna markkinavuokriin – katso kaupunkisi tilanne laskurista

Mikko Vanhalan kodissa Helsingin Kumpulassa on kaikki kohdillaan: 30 neliötä, alle puolen tunnin matka kampukselle Töölöön, kaverit naapurissa ja tilaa sekä opiskeluun että pianoharrastukselle.

Se on hyvin tyypillinen odotusaika. Hoasin asuntojonossa on tällä hetkellä yli 5 000 hakemusta, ja hakijoiden enemmistö havittelee juuri yksiötä.

30-neliöisessä yksiössä keittiö on eteiskäytävän yhdellä seinällä. Vanhalan kotiin mahtuvat sängyn ja opiskelunurkkauksen lisäksi vielä pieni ruokapöytä, tv-taso, sohva ja sähköpiano.

Tavoite: 10 000 uutta opiskelija-asuntoa

Tällä hetkellä opiskelija-asunnoissa asuu noin neljännes ja vapaarahoitteisessa asunnossa kolmannes opiskelijoista. 10 000 asunnon tavoite on kirjattu hallituksen joulukuun lopussa julkaistuun asuntopoliittiseen selontekoon (siirryt toiseen palveluun) .

– Se on suhteellisen kunnianhimoinen tavoite, mutta saavutettavissa. Suuret asumiskustannukset pakottavat opiskelijat töihin opiskeluaikana, mikä taas pidentää valmistumisaikoja. Kohtuuhintaista asumista halutaan tarjota mahdollisimman monelle, sanoo asuntopoliittista selontekoa valmistellut erityisasiantuntija Mikko Friipyöli ympäristöministeriöstä.

Käytännössä yli puolet uusista asunnoista pitäisi rakentaa pääkaupunkiseudulle, missä myös asuminen hinta on omassa luokassaan. Asumistuki (siirryt toiseen palveluun) kattaa usein opiskelijan asumisesta ison siivun, mutta sillekin on kaupunkikohtainen euromääräinen katto.

Halpoja asuntoja ei nouse ilman valtion tukea

Samasta tukipotista rahoitetaan paitsi opiskelija-asuntoja, myös esimerkiksi kehitysvammaisten ja ikääntyneiden asuntorakentamista. Tämän erityisryhmien investointiavustuksen määrä kokonaisuudessaan on ollut 90 miljoonaa euroa vuodessa.

Viime vuosina uusia opiskelija-asuntoja on noussut tasaisesti noin 1 000–1 300 joka vuosi, joten matkalla kymppitonnin tavoitteeseen ollaan. Mutta kuinka kauan – se huolestuttaa opiskelija-asuntosäätiöitä.

– Viime vuosina tukea on hyvin riittänyt tasaiseen tuotantoon, mutta nyt sote-uudistuksen edetessä muun muassa palveluasumisen tarve kasvaa. Riskinä on, pystytäänkö kaikkia uusia hankkeita aloittamaan, kun muidenkin erityisryhmien tarpeet lisääntyvät, sanoo toiminnanjohtaja Jani Sillanpää SOA ry:stä, joka on Suomen opiskelija-asuntoyhteisöjen edunvalvontajärjestö.