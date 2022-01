Sairaaloiden toimintakyky halutaan varmistaa valmiuslailla: TAYSin johtajaylilääkäri: "Tilanne on tiukka"

Eilen uutisoitiin, että hallitus valmistelee poikkeusolojen toteamista ja valmiuslain käyttöönottoa. Valmiuslain käyttöönotolla on tarkoitus pyrkiä turvaamaan sairaaloiden toiminta koronaepidemian huipun aikana.

Koronaepidemian huippu on kasvattanut potilasmääriä rajusti parin viime viikon aikana. Pelkästään tällä viikolla Pirkanmaan sairaaloihin päätyi parikymmentä uutta potilasta.

– Kyllähän on tilanne mennyt huonompaan suuntaan, covid-potilaiden määrä kasvanut. Myös henkilökunnan keskuudessa on nyt paljon sairauspoissaoloja, koronaa ja muita syitä. Tilanne on tiukka ja kaikissa TAYS vastuualueen sairaaloissa kiireetöntä hoitoa jouduttu siirtämään.