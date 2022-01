Pahimpien epidemia-alueiden sairaalajohto ei näe nyt tarvetta poikkeusoloille – HUSin mukaan valmiuslakia voidaan tarvita kuitenkin kahden viikon sisällä

Ylen tietojen mukaan hallitus on valmistellut poikkeusolojen julistamista ja valmiuslain pykälien käyttöönottoa joulukuusta lähtien.

Yksi valmiuslain kriteereistä on sairaanhoidon kantokyvyn vaarantuminen. Kysyimme pahimmassa tilanteessa olevilta sairaanhoitopiireiltä, tarvitaanko jo valmiuslain toimivaltuuksia.

Torstaiaamuna HUSin sairaaloissa oli hoidossa 145 koronapotilasta, heistä tehohoidossa on 22 potilasta. Lisäksi parikymmentä koronapositiivista potilasta odotti tutkimuksia päivystyksessä. Tämän lisäksi myös perusterveydenhuollossa kaupunginsairaaloissa on noin pari sataa koronapotilasta.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä oli torstaina sairaalahoidossa 20 koronapotilasta, joista kuusi on tehohoidossa. Perusterveydenhuollossa oli 24 koronapotilasta.

1. Milloin tautihuippu on edessä?

HUSin Markku Mäkijärvi: Tartuntaluvut ovat edelleen nousseet viime aikoina, joten myös koronapotilasmäärät tulevat jonkun viikon vielä nousemaan. Ennusteet vaihtelevat kaksin- ja viisinkertaisen potilasmäärän välillä. Alin ja ylin ennuste luovat meillä kovasti työpainetta sairaaloihin ja terveydenhuollon yksiköihin, koska siellä on myös muita potilaita. Tilat kyllä riittävät, mutta henkilökunnasta on jonkun verran pulaa. Henkilökuntavajaus on siinä 10–20 prosentin välillä yksiköistä riippuen.