Kilpailevat pormestarit, miten käy julkkisten, keskittyykö valta? Näihin 10 asiaan Pirkanmaan vaalituloksessa kannattaa kiinnittää huomiota

Sunnuntaina valittavat aluevaltuutetut päättävät muun muassa siitä, missä on terveysasemia, kuinka paljon rahaa on paloasemille ja minkä verran panostetaan lastensuojeluun. Pirkanmaalle valittava aluevaltuusto päättää siis maakunnan sosiaali- ja terveyspalveluista sekä pelastuspalvelusta.

Koko budjetti on noin 1,7 miljardia euroa. Palveluiden käyttäjiä, eli pirkanmaalaisia oli vuoden 2021 elokuussa 526 190.

1. Kenen äänillä valtuutetut pääsevät päättäjiksi?

Monilla pienillä paikkakunnilla on äänestetty isoja innokkaammin ennakkoon. Pirkanmaalla esimeriksi Kuhmoisissa äänestettiin aktiivisesti. Samaan aikaan tamperelaisia on miltei puolet pirkanmaalaisista. Entä intoutuvatko esimerkiksi nuoret äänestämään vai kasvaako heidän osuutensa nukkuvien puolueessa?

2. Kuinka korkealle äänestysprosentti nousee?

Äänestysaktiivisuutta on hankala ennakoida, koska aluevaalit järjestetään nyt ensimmäistä kertaa. Viimeisimmissä vaaleissa, eli kuntavaaleissa Pirkanmaan äänestysprosentti oli 56,8.

3. Nouseeko valtuustoon paljon naisia? Käyttävätkö valtaa vanhemmat vai nuoremmat?

4. Kahmivatko tamperelaiset ehdokkaat leijonaosan päätäntävallasta?

Moni äänestäjä on Ylen Pirkanmaan vaaliteltassa painottanut paikallisen oman ehdokkaan äänestämistä, jotta omat lähipalvelut pysyisivät kunnossa. Osa on taas sitä mieltä, että valitut valtuutetut osaavat pitää huolen koko maakunnan eduista. Ylen kyselyn mukaan aluevaaleissa äänestetään mieluummin oman kunnan ehdokasta kuin puoluetta .

5. Kuinka monta sote-ammattilaista menee läpi?

6. Kilpailevat pormestarit, kumpi voittaa?

7. Pääsevätkö kansanedustajaehdokkaat läpi heittämällä?

Osa ehdokkaista on jo valmiiksi politiikassa mukana. Osa on kuntansa valtuutettu, mutta mukana on myös kansanedustajia. Tai molemmissa rooleissa jo vaikuttavia. Riittääkö aika perusteelliseen päätöksentekoon?