Harvinaista herkkua Etelä-Suomessa: yli 18 kilometriä luistelubaanaa – retkiluistelija: "Onhan tämä ihan mieletön juttu!"

Eteläisenkin Suomen järvet ovat tänä talvena jäätyneet kunnolla. Tuusulanjärvelle on saatu nyt aurattua poikkeuksellisen pitkä, edestakaisin kierrettynä yli 18 kilometrin pituinen luistelubaana. Baanalla on leveyttä 15 metriä, ja sen molemmin puolin on vedetty perinteisen tyylin latu.