Isot ravintolayritykset pettyivät valtion koronakorvauksiin – kotimainen pörssiyhtiö aikoo investoida jatkossa Norjaan ja Tanskaan

Suomessa noin 250 ravintolaa pyörittävä NoHo Partners kertoo, että se on saanut suuren osan pandemian ajan korvauksista tähän mennessä Norjasta ja Tanskasta, vaikka murto-osa sen liikevaihdosta tulee näistä maista.

– Kansainvälinen liiketoiminta Tanskassa ja Norjassa edustaa noin 15 prosenttia meidän liikevaihdostamme, mutta näistä maista on maksettu yli 60 prosenttia kaikista korvauksista, sanoo Vikström.

Muissa pohjoismaissa ymmärretään elinkeinon arvo turismille ja työllistämiselle, meillä Suomessa viiden miljardin toimiala on alkoholipolitiikkaa, hän jatkaa. Vikströmin mukaan asia korjaantuu vain hallitusta vaihtamalla.

NoHo:a houkuttaa Norjaan myös hyvä ostovoima

NoHo Partners on niin suivaantunut hallituksen elinkeinopolitiikasta, että yhtiö aikoo jatkossa satsata Vikströmin mukaan enemmän muihin pohjoismaihin, joissa on helpompi toimia mahdollisissa uusissa kriiseissä. Vikström sanoo suoraan, että kriisi on vähentänyt intressiä investoida Suomeen.