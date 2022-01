Viranomaiset suosittelevat koronan kotitestejä, mutta pitäisikö niiden olla ilmaisia? Professori: "Valtion rahoille on järkevämpääkin käyttöä"

Hallamaan mukaan esimerkiksi testien saatavuuteen liittyy vaihtelua, joka voi näyttää epätasa-arvoiselta. Testit on paikoin myyty loppuun, ja niitä on helpompi ostaa asutuskeskuksissa kuin syrjäseudulla.

– Julkinen valta voi seurata seurata pandemian etenemistä summittaisesti, jos se on lääketieteellisesti perusteltua. Kysymys on lääketieteellinen, ei millään tavalla poliittinen, Rautiainen sanoo.

Virusopin asiantuntijat: Oireettomia ei kannata testata

Pikatestien varmuudesta ja herkkyydestä on käyty keskustelua pitkin pandemiaa. Nyrkkisääntö on, että positiivinen tulos on suurella todennäköisyydellä oikeasti positiivinen, sillä tautia on niin paljon liikkeellä.