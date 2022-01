Näin tutkijat arvioivat nyt Venäjän aikeita Ukrainassa: "Hyökkäyksen uhka on huomattava, koska Venäjä ei voi saavuttaa tavoitteitaan diplomatialla"

Venäjä on käynyt tällä viikolla Yhdysvaltain ja Naton kanssa kiivaita neuvotteluita Euroopan turvallisuudesta. Neuvottelut aloitettiin Venäjän vaatimuksesta samalla kun Venäjä on kerännyt sotavoimaa Ukrainan vastaiselle rajalle.

Raik johtaa Viron ulkopoliittista instituuttia Tallinnassa ja on aiemmin työskennellyt pitkään tutkijana myös Suomen ulkopoliittisessa instituutissa.

Solvang puolestaan kuuluu Norjan ulkopoliittisen instituutin tutkijaryhmään. Hän on tutkijakoulutettavana Tromssan yliopistossa ja on viimeksi analysoinut Suomen hävittäjävalintaa (siirryt toiseen palveluun) .

1. Hyökkääkö Venäjä Ukrainaan?

Se uhka on edelleen huomattava, ja se otetaan vakavasti sekä Ukrainassa että Natossa.

Paine Ukrainaa ja länttä kohtaan jatkunee. On vaikea ennustaa, missä määrin se sisältää sotilaallisen voimankäytön lisäämistä.

Venäjä on käyttänyt aktiivisesti myös ei-sotilaallisia vaikuttamiskeinoja kuten informaatiovaikuttamista ja kyberhyökkäyksiä, ja se voi lisätä niitä. Pian varmaan nähdään myös, mitä Venäjä tarkoitti lupaamillaan "sotilasteknisillä" keinoilla .

Tämä on miljoonan dollarin kysymys. Venäjän joukkojen keskitys Ukrainan rajalla näyttää selvästi hyökkäyksen valmistelulta. On mahdollista, että Venäjä on jo päättänyt hyökätä ja käyttää neuvotteluita vain verukkeena.