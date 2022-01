Työvoimapula nostaa palkkoja ja riskiä inflaatiokierteestä – tutkijat: Hinnat nousevat enemmän ja sitkeämmin kuin ennustettiin

Työvoimapula ja inflaatio eli hintojen nousu ovat olleet esillä pitkin syksyä. Toistaiseksi inflaatio on näkynyt varsinkin energian hinnoissa.

Tuoreimpien inflaatiolukujen mukaan hintojen nousu ylsi Suomessa joulukuussa 3,5 prosenttiin, kun verrataan vuotta aiempaan joulukuuhun. Marraskuussa inflaatio oli Tilastokeskuksen mukaan 3,7 prosenttia.

Hintojen nousu voi johtaa vaatimuksiin palkkojen kovemmista korotuksista, jolloin vaarana on inflaatiokierre. Inflaatiokierre syntyy, kun hintojen noususta halutaan kunnon hyvitys seuraavissa palkkaneuvotteluissa.

Palkkojen nousuvauhti on Suomessa arvioiden mukaan ollut vielä rauhallinen.

– Tähän mennessä tehdyt sopimukset eivät aiheuta huolta palkkainflaatiokierteestä, korotukset ovat olleet ihan kohtuullisia, katsoo Etlan ennustepäällikkö Markku Lehmus.

Etlan Markku Lehmus arvioi, että tähän mennessä nähdyn perusteella työntekijöiden palkankorotukset ovat sikäli riittäviä, että ostovoima ei ole kärsimässä. Kuva: Sini Järnström / Yle

– Tähän mennessä tulleet korotukset eivät niin isoja ole. Ei tavallaan ole huomioitu sitä, että inflaatio voisi olla ennakoitua suurempi tulevina vuosina, sanoo Laboren ennustepäällikkö Sakari Lähdemäki.

Viime viikolla Teollisuusliitto hyväksyi neuvottelutuloksen teknologiateollisuuden uudeksi työehtosopimukseksi, jolla palkat nousevat tänä vuonna kaksi prosenttia.

Palkat voivat nousta sopimusten ulkopuolella

Palkat voivat kuitenkin nousta muitakin reittejä kuin toimiala- tai yrityskohtaisten työehtosopimusten ja niissä sovittujen korotusten kautta.

Jos työntekijöistä on pulaa, yksi keino houkutella uusia työntekijöitä on tarjota heille korkeampaa palkkaa. Muuttoyritys Niemi Palvelut on yksi tähän keinoon turvautuneista yrityksistä.

– Työvoimapula on näkynyt meille kohtuullisen isosti, kuten monella muullakin toimialalla, jatkuvasti joudutaan pitämään rekrytointeja yllä, kommentoi toimitusjohtaja Juha Niemi.

Yritys järjestikin syksyllä kampanjan, jolla se tavoitteli uusia kuljettajia, ja lupaili kuljettajan vuosiansioiden yltävän jopa 50 000 euroon (siirryt toiseen palveluun).

– Se oli isoin kampanja, mitä on koskaan meillä ollut. Sillä saatiin 200 henkilöä palkattua ympäri valtakunnan, ja hyviä osaajia tuli. Sillä pärjätään vähän aikaa, mutta jatkuvasti tarvitaan lisää, sanoo Niemi Palveluiden toimitusjohtaja.

Hän kertoo, että palkkoja nostettiin varsinkin palkkahaitarin yläpäästä, eli kuljettajille voidaan tarjota hieman aiempaa parempaa palkkaa.

Juha Niemen mukaan palkkainflaatio ei niinkään näy muuttopalveluyrityksen kustannuksissa, vaan suurempi rooli on esimerkiksi kasvaneilla polttoainekustannuksilla. Viime vuonna polttoainekustannukset kasvoivat noin 300 000 eurolla. Vauhdilla nousivat myös kiinteistöjen sähkö- ja lämmityskulut. Kuva: Mikko Ahmajärvi / Yle

– Kilpailu kuljettajista on todella kovaa. Valtaosin meille tuli ihmisiä, jotka olivat jo töissä jossain muualla, Niemi sanoo.

Nousevatko erilaiset palkanlisäykset isompaan rooliin?

Kun tekijöistä on pulaa, ansiot voivat nousta myös ylitöitä tekemällä.

– Niitäkin on ollut meillä tarjolla kun on ollut työvoimapulaa, ja mielellään ylitöitä tekeviä on riittänyt, Juha Niemi kertoo.

Laboren Lähdemäki katsoo, että sopimuskorotusten päälle tulevilla palkanlisäyksillä voikin olla suurehko rooli, kun talous käy kuumana ja työvoimaa etsitään.

Hän näkee ilmassa pientä riskiä inflaatiokierteeseen joutumiselle.

– Työttömyysaste euroalueella on historiallisen matala. Kun on laskettu, millä työttömyysasteella on tilanne, että työvoimasta on pulaa ja se alkaa näkyä palkoissa, aletaan olla aika lähellä niitä lukuja, Lähdemäki toteaa.

Hän muistuttaa kuitenkin, että Euroopan keskuspankilla on hyvin tilaa reagoida inflaatioon, kun korot ovat matalalla ja rahapolitiikka on ollut hyvin kevyttä. EKP onkin jo antanut ymmärtää, että halvan rahan aika lähestyy loppuaan.

Rakentaminen on ollut viime ajat kiivasta, ja se on heijastunut myös alan palkkaliukumiin, eli sopimuskorotusten tason ylittävään tai alittavaan ansiokehitykseen, Yle kertoi syyskuussa. Liukumiin vaikuttaa myös tulospalkkioiden kehitys.

Inflaatioennusteita korjattava ylöspäin

Niin Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksesta Etlasta kuin Työn ja talouden tutkimuslaitos Laboresta myönnetään, että inflaatioennusteita joudutaan korjaamaan ylöspäin.

– Näiden lukujen valossa ennuste on ollut liian varovainen ja sitä on painetta tarkastella ylöspäin, näin tullaan tekemään kevään aikana, kommentoi Laboren ennustepäällikkö Sakari Lähdemäki.

Laboren Sakari Lähdemäki katsoo, että inflaatioennusteita on tarkastettava ylöspäin. Kuva: Sini Järnström / Yle

– On aivan selvä tarve nostaa inflaatioennustetta tälle vuodelle, ihan reippaasti sitä todennäköisesti nostetaan, ennakoi Etlan ennustepäällikkö Markku Lehmus.

Lehmus katsoo inflaation olevan olevan sitkeämpää ja pysyvämpää kuin mitä luultiin vielä viime vuonna.

Miksi ennusteet eivät ole osuneet kohdalleen?

– Energian hintojen kallistuminen on ollut paljon voimakkaampaa kuin odotettiin, varsinkin öljyn hinnan nousu. Samoin remonttikustannuksissa ja joissain tavaroissa inflaatio on näkynyt enemmän, mitä odotettiin, Lehmus sanoo.