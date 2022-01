Herätys: Neuvottelut ravintoloiden täyssulusta jatkuvat | Miksi kotitestit eivät ole ilmaisia? | Kursailematon kuningatar vallassa 50 vuotta

Hallitus jatkaa neuvotteluja anniskeluravintoloiden täyssulusta

Laajennettu oppivelvollisuus onnistui henkilökunnan ansiosta

Laajennettu oppivelvollisuus on ensimmäisen syksyn tilastojen valossa onnistunut uudistus. Suomen alle 18-vuotias nuoriso on pystytty pitämään koulussa. Syrjäytymisvaarassa olevia nuoria on yhä, mutta vähemmän kuin ennen. Komeat tilastot eivät ole syntyneet itsestään, vaan oppimiseen ja elämänhallintaan liittyvien ongelmien ratkominen on lähes päivittäistä toisen asteen oppilaitoksissa. Pieni joukko usein moniongelmaisia nuoria vaatii opetuksen järjestäjiltä paljon venymistä.